Прощай, казачка: появились последние фото Нины Руслановой в кино

Незадолго до смерти народная артистка России Нина Русланова снялась в фильме «На Круге» в роли казачки Авдотьи. Он стал последней, незаконченной работой актрисы в кино.

Из-за смерти актрисы работу над драмой о казачестве не успели завершить, но режиссёр фильма Елена Ляпичева заверила NEWS.ru, что лента обязательно выйдет на экраны, и кадры с Руслановой будут представлены в финальном варианте.

Партнёром Нины Руслановой в её последнем фильме, который снимался в станице Вёшенская Ростовской области, стал её друг, народный артист РСФСР Станислав Любшин. Фотографии Руслановой из фильма, снятые Владимиром Бекетовым и предоставленные руководителем проекта, киностудий «Свет» и «Духовность и Армия» Еленой Ляпичевой, публикует NEWS.ru.