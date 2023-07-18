Замдиректора МХТ имени Чехова раскрыл детали своей работы Замдиректора МХТ имени Чехова Тухватуллин назвал взаимопонимание основой работы в театре

Фото: Пресс-служба Таврида.АРТ

Айрат Тухватуллин

В работе над театральной постановкой творческая и административная составляющие должны дополнять друг друга, считает заместитель художественного руководителя — директора МХТ имени А. П. Чехова Айрат Тухватуллин. По его словам, в театре очень важен тандем художественного руководителя и директора, их взаимная поддержка и способность договариваться.

Тандем директора и художественного руководителя — самое важное для психологического спокойствия в театре. В нашей работе необходимы взаимопонимание и способность слышать друг друга. Я всегда выступаю за открытый диалог без директивных указаний. Взаимная поддержка и возможность всегда договариваться — вот основа для работы над любой театральной постановкой, — подчеркнул Тухватуллин.

Фото: Пресс-служба Таврида.АРТ

При этом, по его словам, если возникают противоположные мнения, и договориться не получается, а решение принимать все равно нужно, то приходится «бросать монетку» — тянуть жребий, давая судьбе определить решение спора. Однако, как утверждает замдиректора МХТ, ему с худруком театра Константином Хабенским еще ни разу не пришлось воспользоваться этой опцией.

Тухватуллин также рассказал, что сложным этапом подготовки к спектаклю является и работа с автором.

Автор по сути является единственным сторонним лицом, на которое невозможно повлиять. Тут важно либо принимать его условия, либо уметь торговаться. Процесс переговоров самый сложный, и если у театрально директора не получилось заключить договор с автором, то можно останавливать процесс выпуска спектакля, — рассказал замдиректора театра.

Айрат Тухватуллин, на счету которого — более 60 премьер в различных театрах России, выступил в качестве эксперта образовательной программы «Академия Кирилла Крока «Директора театров Будущего», которая проходит в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ»). В рамках программы 27 молодых театральных менеджеров в течение трех месяцев обучаются навыкам управления государственным культурным учреждением.

Ранее сообщалось, что в Крыму в районе Судака с 17 по 21 августа пройдет пятый юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». Молодые артисты и мэтры российской эстрады, а также резиденты арт-кластера «Таврида» представят свои шоу-программы на пяти разных сценах. В этом году специальным гостем фестиваля станет Григорий Лепс.