Любимова рассказала, когда начнут блокировать Пушкинские карты Минкульт начнет блокировать Пушкинские карты нарушителям программы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Любимова

Министерство культуры России начнет блокировать Пушкинские карты нарушителям правил программы, заявила в интервью «Интерфаксу» глава ведомства Ольга Любимова. Министерство ведет мониторинг подозрительных операций совместно с Минцифры. Меры будут приняты в ближайшее время.

К сожалению, мы не можем и не имеем права откладывать меры реагирования на эти нарушения. Придется действовать жестко: из-за нарушений будем вынуждены блокировать такие карты. И начнем мы делать это в ближайшее время, — сказала министр.

Любимова пояснила, что участники программы, например, покупают билеты не только себе, но и своим друзьям. Это является нарушением. Недобросовестно к ней относятся и некоторые организации, которые включают в стоимость билетов на культурные мероприятия прочие услуги.

Министр отметила, что выявленные факты о нарушениях передаются в правоохранительные органы, там возбуждают уголовные дела.

И мы будем методично продолжать эту работу. Наживаться на программе государственной поддержки нельзя, — заявила она.

Отмечается, что Пушкинскую карту на сегодняшний день оформили более 8,8 млн человек, 6,8 млн из них уже воспользовались ею.

Ранее сообщалось о скандале в самом ведомстве. Бывшую замминистра культуры Ольгу Ярилову заподозрили в деле о хищениях по проекту «Пушкинская карта».