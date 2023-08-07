Слезы Зудиной и полный зал: как прошло прощание с Ириной Мирошниченко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марина Зудина

Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко прошло сегодня, 7 августа, в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова. На нем присутствовали друзья и коллеги звезды. Какой была церемония прощания с актрисой?

Как прошла церемония прощания с Ириной Мирошниченко

Прощание с Ириной Мирошниченко состоялось в МХТ имени Чехова. Друзья и коллеги проводили знаменитость в последний путь сегодня, 7 августа. В зале театра, в котором много лет служила актриса, собрались Константин Хабенский, Марина Зудина, Лев Лещенко, Михаил Швыдкой, Евгений Герасимов, Авангард Леонтьев, министр культуры России Ольга Любимова, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский и многие другие. Зудина произнесла трогательную речь, отметив, что ей хочется плакать.

«Хочется плакать. Знаю, что сейчас ее душа с нами. Она все слышит, видит нас. Ирина Петровна, дорогая! Вы из последних актрис, которые были для многих примером для подражания. Как рассказывала моя мама, она хотела такую же прическу, как у вас, хотела одеваться так, как вы...Когда человек уходит в другое измерение, он не вспоминает о ролях, а глобальную любовь к своему призванию. Жизнь Ирины Петровны — это глобальная любовь», — сказала вдова Олега Табакова.

Также на прощании выступил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Он подчеркнул, что боялся возможного отсутствия людей на церемонии из-за летних отпусков.

«Мы боялись, что лето, отпуска, что вы не придете. Но вы пришли. Для нее это было самое большое счастье — полный зал», — сказал Золотовицкий.

После полудня гроб с телом Мирошниченко вынесли из театра. Затем состоялось отпевание в храме Софии Премудрости Божией. Похоронят знаменитость на Троекуровском кладбище.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Авангард Леонтьев на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Авангард Леонтьев на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкойна церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкойна церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии прощания с актрисой Ириной Мирошниченко в МХТ им. А.П. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии прощания с актрисой Ириной Мирошниченко в МХТ им. А.П. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Лев Лещенко на церемонии прощания с актрисой Ириной Мирошниченко в МХТ им. А.П. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец Лев Лещенко на церемонии прощания с актрисой Ириной Мирошниченко в МХТ им. А.П. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Авангард Леонтьев на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Авангард Леонтьев на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Марина Зудина на церемонии прощания с актрисой Ириной Мирошниченко в МХТ им. А.П. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Марина Зудина на церемонии прощания с актрисой Ириной Мирошниченко в МХТ им. А.П. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с актрисой Ириной Мирошниченко в МХТ им. А.П. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с актрисой Ириной Мирошниченко в МХТ им. А.П. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова. Ирина Мирошниченко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова. Ирина Мирошниченко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова

Какими были последние дни актрисы

Ирина Мирошниченко умерла в реанимации Московской инфекционной больницы, так и не придя в сознание. Самочувствие звезды ухудшилось 24 июля, в день ее 81-летия. На протяжении недели она лечилась дома, но затем потеряла сознание и начала сильно хрипеть, у нее поднялась температура до 40 градусов. Мирошниченко вызвала скорую помощь. 30 июля ее поместили в Московскую инфекционную клиническую больницу, где сразу направили в реанимацию.

Первые дни после госпитализации артистка находилась в сознании и в бодром расположении духа, несмотря на обнаруженную врачами доброкачественную опухоль головного мозга. Она общалась с близкими людьми и успокаивала тех, кто переживал за нее.

Однако состояние звезды ухудшалось: 1 августа у Мирошниченко стало отказывать сердце, ее ввели в медикаментозную кому. После восстановления работы сердца жизнь пациентки поддерживалась с помощью ИВЛ. Но врачи оказались бессильны, и 3 августа актриса скончалась, не приходя в сознание.

Из-за чего могла умереть Ирина Мирошниченко

В реанимации Мирошниченко диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения, среди которых пневмония, фибрилляция, тромбоз и сепсис. Когда артистку подключали к ИВЛ, у нее нарушился ритм сердца. Именно из-за этого медикам пришлось экстренно спасать пациентку массажем сердца и дефибрилляцией.

По одной из версий, знаменитость могла умереть от полиогранной недостаточности, которая стала следствием сепсического шока. Тяжелое состояние Мирошниченко было вызвано инфекционным эндокардитом. Артериальное давление актрисы снизилось до критических показателей, ткани организма почти не пропускали кислород.

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