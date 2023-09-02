В МХТ им. Чехова открылся новый, 126 театральный сезон. Худрук театра Константин Хабенский рассказал о масштабных международных гастролях, запланированных труппой. По его словам, театр ждут поездки в Японию, Белоруссию и Казахстан. Кроме того, ведутся переговоры с Китаем. 

Среди российских городов в планах актеров гастроли в Тверь, Балашов, Казань, Уфу и Красноярск. Состоятся также обменные гастроли с Санкт-Петербургом. 

Хабенский пообещал, что в репертуар театра в новом сезоне войдут 11 новых спектаклей. Это будут постановки «9 ряд. 10, 11 место», «Маскарад с закрытыми глазами» по мотивам пьесы Михаила Лермонтова, «Как вам это нравится» по пьесе Шекспира,«Ленинградские каникулы» ко дню освобождения Ленинграда от блокады и другие. Также актеры будут готовиться к постановке «Театрального романа». 

NEWS.ru собрал яркие кадры с открытия театрального сезона в МХТ им. Чехова.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Художественный руководитель МХТ Константин Хабенский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель МХТ Константин Хабенский

Актриса Ирина Пегова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Ирина Пегова

Константин Хабенский во время сбора труппы театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Хабенский во время сбора труппы театра

Актер Игорь Верник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Игорь Верник

Кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Михаил Пореченков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Михаил Пореченков

Актер Станислав Дужников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Станислав Дужников

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Актер Николай Чиндяйкин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Николай Чиндяйкин

Актер Станислав Любшин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Станислав Любшин

Актеры Николай Чиндяйкин и Станислав Любшин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актеры Николай Чиндяйкин и Станислав Любшин

Константин Хабенский во время сбора труппы театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Хабенский во время сбора труппы театра