11 новых спектаклей, масштабные гастроли: в МХТ им. Чехова открылся сезон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель МХТ Константин Хабенский

В МХТ им. Чехова открылся новый, 126 театральный сезон. Худрук театра Константин Хабенский рассказал о масштабных международных гастролях, запланированных труппой. По его словам, театр ждут поездки в Японию, Белоруссию и Казахстан. Кроме того, ведутся переговоры с Китаем.

Среди российских городов в планах актеров гастроли в Тверь, Балашов, Казань, Уфу и Красноярск. Состоятся также обменные гастроли с Санкт-Петербургом.

Хабенский пообещал, что в репертуар театра в новом сезоне войдут 11 новых спектаклей. Это будут постановки «9 ряд. 10, 11 место», «Маскарад с закрытыми глазами» по мотивам пьесы Михаила Лермонтова, «Как вам это нравится» по пьесе Шекспира,«Ленинградские каникулы» ко дню освобождения Ленинграда от блокады и другие. Также актеры будут готовиться к постановке «Театрального романа».

NEWS.ru собрал яркие кадры с открытия театрального сезона в МХТ им. Чехова.