Сериалу с темнокожей Анной Болейн обнулили негативные оценки

https://static.news.ru/photo/df4194b2-cabc-11eb-9a96-96000091f725_660.jpg Кадр из сериала «Анна Болейн» Фото: kinopoisk.ru

Сайт IMDb решил обнулить негативные оценки сериалу «Анна Болейн» про английскую королеву-консорта Анну Болейн, сыгранную чернокожей актрисой и моделью Джоди Тёрнер-Смит. Рейтинг 1,2 из 10 поднялся до 6,9 балла, следует из данных на IMDb.

На данный момент крупнейшая в мире база данных о кино не комментировала ситуацию с «Анной Болейн», однако, судя по всему, негативные оценки решили обнулить. Это произошло на фоне появления большого числа негативных отзывов с минимальной оценкой. Напомним, что шоу раскритиковали за то, что королеву Англии сыграла темнокожая актриса Джоди Тёрнер-Смит, притом что сам сериал в результате назвали исторически недостоверным.

Ранее сообщалось, что рейтинг картины на портале IMDb составил 1,2 из 10. На момент написания данного материала рейтинг находится на уровне 6,9 балла. Отметим, что несмотря на обнуление негативных оценок, сами обзоры по-прежнему есть на странице сериала.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее отреагировал на низкие оценки проекта, заявив, что рейтинг 1,2 балла из 10 — «реакция здравого смысла на навязываемую обществу идеологию нового расизма». Он отметил, что Болейн не была чёрной и быть ею не могла.