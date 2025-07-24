Скандал с Тарпищевым, допинг, неизлечимая болезнь: как живет Винус Уильямс

Американская теннисистка Винус Уильямс вернулась на корт в возрасте 45 лет. На турнире в Вашингтоне она неожиданно обыграла 35-ю ракетку мира Пейтон Стирнс. Чем известна Уильямс, почему спортсменку и ее младшую сестру Серену обвиняли в употреблении допинга и за что перед ними извинялся президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев — в материале NEWS.ru.

Что известно о теннисистке Винус Уильямс

Винус Уильямс родилась 17 июня 1980 года. Первый матч под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) она выиграла в возрасте 14 лет в октябре 1994-го. Винус отличается мощными габаритами: рост спортсменки составляет 185 см, а вес достигал 73 кг.

В 2011 году у Уильямс диагностировали неизлечимое аутоиммунное заболевание — синдром Шегрена, поражающее иммунную систему, в первую очередь слезные и слюнные железы. По совету врачей теннисистка полностью отказалась от употребления мяса и значительно сократила использование сахара. Вегетарианская диета помогла стабилизировать состояние спортсменки. Из-за заболевания Уильямс была вынуждена пропустить ряд соревнований.

Винус завоевала 71 титул под эгидой WTA и четыре олимпийских золота. На счету теннисистки семь побед на турнирах Большого шлема. Американке пять раз покорялся Уимблдон. Винус также является двукратной победительницей Открытого чемпионата США. Она была первой ракеткой мира и считается одной из лучших теннисисток современности.

За пределами корта Винус увлекается модой и имеет связи с индустрией. В 2007 году она окончила факультет дизайнеров-модельеров Художественного института Форт-Лодердейла. Сестра Винус Серена завершила теннисную карьеру в 2022-м.

Винус Уильямс Фото: Cat Morley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему теннисистка Винус Уильямс решила возобновить карьеру

Уильямс провела первый поединок в одиночном разряде с марта 2024 года, когда была в пятой сотне рейтинга. На турнире в Вашингтоне в первом круге она обыграла соотечественницу Стирнс со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 37 минут. Для Винус это первая победа в туре с августа 2023 года. Тогда в Цинциннати она обыграла россиянку Веронику Кудерметову. Во втором круге Уильямс встретится с 24-й ракеткой мира Магдаленой Френх из Польши.

После матча со Стирнс Винус пошутила, что вернулась на корт ради страховки.

«Мне нужно было получить страховку. Так что пришлось начать тренироваться. Мне часто приходится обращаться к врачам, поэтому страховка точно нужна», — сказала Уильямс.

Винус стала самой возрастной победительницей матча WTA с 2004 года. Тогда первый круг на Уимблдоне прошла 47-летняя Мартина Навратилова.

Как олимпийская чемпионка Веснина отреагировала на возвращение Уильямс на корт

Винус не утратила мотивацию и желание играть в теннис, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка Елена Веснина. По ее мнению, американка не сможет показывать высокие результаты из-за возраста, но играет в свое удовольствие.

«Уильямс — великая теннисистка и чемпионка. Она доказывает на своем примере, что, если у тебя есть желание и уровень игры, ты все еще можешь соревноваться. На долгие матчи и турниры ее физически не хватит, будет тяжело. Если американка пройдет второй круг, будет очень удивительно», — сказала 38-летняя экс-спортсменка.

По словам Весниной, Уильямс здорово подает, что помогает ей выигрывать относительно легкие очки.

«Она начала играть в 1994 году, и мы все еще можем наблюдать за ней. Винус играет в свое удовольствие. Может быть, у нее есть мысли выиграть турнир, потому что такие чемпионы только так выходят на корт, но против природы уже не пойдешь. Интересно, как она встанет на следующее утро и будет себя чувствовать», — заявила Веснина.

Елена Веснина Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Она добавила, что не собирается возобновлять карьеру, как Уильямс. Веснина отметила, что счастлива в семье, сейчас ее мотивируют другие дела.

«Я понимаю, что у меня нет возможности выиграть несколько матчей подряд в одиночке или побеждать на турнире, потому что физически теннис ушел далеко вперед. Если ты хочешь конкурировать, нужно тренироваться с утра до вечера. И то этого будет недостаточно, потому что все равно в таком возрасте восстановление занимает гораздо больше времени. Я просто не вижу в этом смысла», — сказала Веснина.

Почему сестер Уильямс обвинили в употреблении допинга

В 2016 году газета The Guardian сообщила, что хакерская группа Fancy Bears получила доступ к переписке между представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) и сотрудниками Американского антидопингового агентства (USADA). В документах содержалась информация о необычных показателях в анализах крови нескольких спортсменов из США перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. Всего в списке фигурировали имена 28 атлетов.

Согласно опубликованным данным, в 2010, 2014 и 2015 годах Серена Уильямс с ведома антидопинговых ведомств употребляла запрещенные препараты оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон. Винус с 2010-го по 2013-й разрешили употреблять преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол. Глава USADA Трэвис Тайгарт назвал хакеров Fancy Bears мошенниками.

«Чтобы оптимально лечить болезнь и не рисковать здоровьем, спортсмену можно принимать то, что другим строжайшим образом запрещено. Западные атлеты активно используют систему терапевтических исключений. Иногда им дают такие лекарства, что хватаешься за голову. Например, знаменитым теннисисткам сестрам Уильямс (Серена и Винус. — NEWS.ru) прописывали наркотики, потому что они что-то лечили. Известная американская гимнастка Симона Байлз получала супердопинг, потому что у нее была соответствующая справка. Об этом известно уже 30 лет», — сказал NEWS.ru бывший глава Антидопинговой службы Федерального агентства РФ по физической культуре и спорту Николай Дурманов.

Несмотря на подозрения в употреблении запрещенных препаратов, сестер Уильямс не отстраняли от соревнований.

Шамиль Тарпищев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За что Тарпищев извинялся перед сестрами Уильямс

7 октября 2014 года гостями программы «Вечерний Ургант» стали президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и олимпийская чемпионка Елена Дементьева. Ведущий рассказал, что был на финальном матче Олимпиады-2012 в Лондоне, когда Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс.

«Я ездил на Олимпиаду. Там наша Маша Шарапова играла с одним из этих…» — сказал Ургант. Глава ФТР закончил фразу ведущего: «…братьев Уильямс».

Видео распространилось в соцсетях. Ролик увидели фанаты сестер Уильямс и тогдашний глава USTA (Ассоциация тенниса США) Дэйв Хэггерти. Он отправил запись руководству WTA.

«Заявления, сделанные Тарпищевым на российском телевидении в отношении двух величайших спортсменок в истории женского тенниса, оскорбительны. Подобные высказывания недопустимы в спорте», — заявила тогдашний генеральный директор WTA Стейси Алластер.

За шутку о сестрах Уильямс Тарпищева на год отстранили от деятельности в Женской теннисной ассоциации. Президента ФТР также оштрафовали на $25 тысяч. Позднее Тарпищев принес извинения.

«От себя и Федерации тенниса России я хочу принести искренние извинения за свои бестактные высказывания в отношении Серены и Винус Уильямс на прошлой неделе. Целью моего высказывания была небольшая шутка, но теперь я осознаю, что сказанное мной было неуместно в любом контексте. Я глубоко восхищаюсь сестрами Уильямс, которые являются одними из величайших представительниц этого вида спорта. В течение многих лет я поддерживал женский теннис, что доказывается количеством теннисисток, получивших поддержку у Российской федерации тенниса и на Кубке Кремля», — сказал Тарпищев.

Серена и Винус Уильямс Фото: Riccardo Giordano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно о личной жизни теннисистки Винус Уильямс

В 2017 году Уильямс встречалась с финансовым магнатом Николасом Хэммондом, который был на 12 лет младше спортсменки. Они познакомились на Уимблдонском турнире. Позднее пара присутствовала на свадьбе Серены Уильямс и Алексиса Оганяна, основателя социальной сети Reddit.

С 2024 года Винус встречается с итальянским актером и продюсером Андреа Прети. Они помолвлены и готовятся к свадьбе. Винус рассказывала, что Прети стал для нее огромной опорой, особенно в трудный период после травмы и неудачной серии матчей.

«Мой жених здесь. Он очень поддерживал меня, чтобы я продолжала играть. Вы знаете, как тяжело играть в теннис? Это как работать с девяти до пяти, только ты все время бежишь», — сказала Винус после победы над Стирнс.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

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