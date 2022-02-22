Шипулин оценил вклад Елены Вяльбе в успехи Большунова и Непряевой на ОИ

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru прокомментировал выступление российских лыжников на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмен отметил, что значимую роль в их успехе сыграла глава федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе (ФЛГР).

Все наши лыжники большие молодцы. Он приятно удивили. Я хочу в первую очередь поблагодарить президента федерации Елену Вяльбе. Она за последние годы сумела сплотить команду. Сейчас лыжники показывают отличные результаты. Я очень доволен тем, что Александр Большунов и Наталья Непряева показали результаты более высокие, чем мы от них ожидали, — сказал Шипулин.

Большунов завоевал три золотые медали на Олимпийских играх в Пекине. Он выиграл вместе с командой мужскую эстафету, а также победил в скиатлоне и марафоне. Кроме того, в его активе серебро в гонке с раздельным стартом и бронза в командном спринте — с Александром Терентьевым.

Наталья Непряева стала победителем в составе женской эстафеты. Кроме того на выиграла серебро в скиатлоне, а также в паре с Юлией Ступак стал бронзовым призёром в командном спринте.