Россиянки Ступак и Непряева завоевали бронзу ОИ-2022 в командном спринте

Юлия Ступак и Наталья Непряева на дистанции финала командного спринта среди женщин в соревнованиях по лыжным гонкам

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Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в командном спринте классическим ходом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Победу одержала сборная Германии.

В составе немецкой команды золотые медали завоевали Катарина Хенниг и Виктория Карль. Второе место заняли шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг, отставшие от победителей на 0,17 секунды. Непряева и Ступак уступили лидерам 0,71 секунды.

Эта медаль стала для российской команды 22-й на Олимпиаде, сейчас в активе сборной РФ 4 золотые, 8 серебряных и 10 бронзовых наград.

Ранее в среду, 16 февраля, женская сборная России по биатлону взяла серебро в эстафете. За команду выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.