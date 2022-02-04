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Россиянка Наталья Непряева выиграла серебро на Олимпиаде в Пекине

Наталья Непряева выиграла серебро в олимпийском скиатлоне Пекина, Йохауг – победительница гонки
11:36, 05 февраля 2022
Россиянка Наталья Непряева выиграла серебро на Олимпиаде в Пекине Наталья Непряева Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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На Зимних Олимпийских играх в Пекине был разыгран первый комплект медалей. В соревнованиях у лыжниц победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Она стала лучшей в скиатлоне 7,5 + 7,5 км. Серебро досталось российской лыжнице Наталье Непряевой.

Норвежская спортсменка прошла дистанцию за 44 минуты и 13,7 секунды. Для 14-кратной чемпионки мира это вторая олимпийская золотая медаль в карьере. На Играх 2010 года в Ванкувере она стала победительницей в эстафете.

Российская спортсменка уступила победительнице чуть более 30 секунд. Она на 0,3 секунды опередила финишировавшую третьей австриячку Терезу Штадлобер.

Ранее российские прыгуны с трамплина Евгений Климов, Данил Садреев, Михаил Назаров и Роман Трофимов сумели пройти квалификацию на Олимпийских играх в Пекине. Россияне отобрались в число 50 лучших спортсменов, которые будут бороться за медали.

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