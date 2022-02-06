Большунов завоевал первое золото для сборной России на Олимпиаде-2022

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Эта награда стала первой медалью высшего достоинства для сборной России на Олимпиаде, а также первым олимпийским золотом для самого спортсмена. На Играх-2018 россиянин завоевал три серебряных и одну бронзовую медали.

Российский лыжник прошёл дистанцию (15 + 15 км) за один час и 16 минут (девять секунд). Вторым стал другой россиянин, Денис Спицов. Тройку замкнул финн Йиво Нисканен.

5 февраля российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в женском скиатлоне на Олимпиаде. Российская спортсменка уступила победительнице норвежке Терезе Йохауг чуть более 30 секунд. Она на 0,3 секунды опередила финишировавшую третьей австриячку Терезу Штадлобер.

Ранее сообщалось, что чемпион мира 2021 года российский лыжник Александр Большунов упал на спуске на первом круге скиатлона на Олимпийских играх в Пекине. Большунов продолжил гонку, почти не потеряв времени и отставая всего на две секунды.