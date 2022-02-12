Российские лыжники завоевали золотые медали в эстафете на Олимпиаде

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Российские лыжники выиграли золотые медали в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. В составе команды РФ выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Россияне прошли дистанцию за 1 час 54 минуты и 50 секунд. Серебряные медали гонки завоевали норвежцы Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд и Йоханнес Хёсфлот Клебо. Тройку сильнейших замкнули французы Ришар Жув, Уго Лапалус, Клеман Парисс и Морис Манифика.

Большунов выиграл третью медаль на Играх в Пекине. Ранее он завоевал золото в скиатлоне и серебро в беге на 10 километров классическим ходом. Спицов в скиатлоне финишировал вторым.

Следующие комплекты наград будут разыграны в лыжных гонках 16 февраля. В этот день пройдут финалы в мужском и женском командном спринте.

12 февраля Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова выиграли женскую эстафету на Олимпийских играх в Пекине.