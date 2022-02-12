Российские лыжницы завоевали золотые медали в эстафете на Олимпиаде

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, чья подопечная Камила Валиева оказалась в центре допингового скандала, впервые высказалась о ситуации. Тутберидзе назвала Валиеву чистой спортсменкой. Слова тренера приводит Первый канал.

Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома — это не надо доказывать. Я понимаю, что есть какой-то...