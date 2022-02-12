Российские лыжницы завоевали золотые медали в эстафете на Олимпиаде

Российские лыжницы выиграли золотые медали в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Россиянки прошли дистанцию за 53 минуты и 41 секунду. Серебряные медали гонки завоевали представительницы из Германии, тройку сильнейших замкнули шведки.
Мужская лыжная эстафета состоится 13 февраля. Начало гонки — в 10:00 мск.
Ранее сообщалось, что российская лыжница Наталья Непряева завоевала второе место в скиатлоне. Российская спортсменка уступила норвежке Терезе Йохауг, которая выиграла соревнования, чуть более 30 секунд. Она на 0,3 секунды опередила финишировавшую третьей австрийку Терезу Штадлобер.