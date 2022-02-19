Большунов выиграл масс-старт и стал трёхкратным олимпийским чемпионом

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в 30-километровом масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Он преодолел дистанцию за 1 час 11 мин 32,7 секунды.

Серебро досталось ещё одному россиянину Ивану Якимушкину. Он отстал от Большунова на 5,5 секунды. Тройку призёров замкнул норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Россияне Артём Мальцев и Денис Спицов пришли к финишу четвёртым и шестым соответственно.

Для Большунова эта медаль стала третьей золотой на Олимпийских играх в Пекине, ранее он выиграл вместе с командой эстафету, а также победил в скиатлоне. Кроме того, в его активе серебро в гонке с раздельным стартом и бронза в командном спринте — с Александром Терентьевым.

Ранее стало известно, что организаторы Олимпийских игр в Пекине сократили дистанцию мужского марафона с 50 км до 30 км и отложили масс-старт на час из-за неблагоприятных погодных условий.

В активе российской сборной стало 29 медалей: шесть золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых. Команда занимает восьмое место в медальном зачёте.