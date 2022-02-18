Мужской лыжный олимпийский марафон сократили на 20 км и перенесли на час

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Организаторы Олимпийских игр в Пекине приняли решение сократить дистанцию мужского марафона с 50 км до 30 км и отложить масс-старт на час из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Международная федерация лыжного спорта. Таким образом, гонка начнётся в 15:00 по местному времени (10:00 мск).

Решение было принято исходя из интересов безопасности спортсменов, чтобы сократить время их нахождения в опасных условиях, — говорится в заявлении федерации.

Остаётся неизвестным, будет ли адаптирована женская гонка. Организаторы пообещали незамедлительно выкладывать всю появляющуюся информацию.

Согласно информации РИА Спорт, тренер сборной России Юрий Бородавко выразил недовольство изменениями в регламенте проведения гонки. По его словам, все спортсмены находятся в равных условиях, а сокращение дистанции сыграет на руку «недистанционщикам», поскольку сокращённая дистанция требует меньше выносливости и терпения.

На пекинской Олимпиаде российские лыжники ранее завоевали золото в эстафете. Триумфаторами стали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов, пройдя дистанцию за 1 час 54 минуты и 50 секунд.