Большунов и Терентьев стали бронзовыми призёрами командного спринта

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Пробу «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой хранят нераскрытой «в другом месте» на случай вероятной подмены или фальсификации пробы «А», рассказал NEWS.ru спортивный врач Андрей Звонков. Он подчеркнул, что в случае «чистого» запасного образца — без найденного ранее запрещённого WADA препарата триметазидина — спортсменку признают абсолютно невиновной.

Пробу «Б» берут одновременно с пробой «А». Это ещё один флакончик, который хранят в другом месте. И если пробу «А» можно как-то где-то заменить, то проба «Б» подтвердит это —...