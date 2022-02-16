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Большунов и Терентьев стали бронзовыми призёрами командного спринта

Сборная России выиграла бронзу в командном спринте лыжных гонок на Олимпиаде
13:08, 16 февраля 2022
Большунов и Терентьев стали бронзовыми призёрами командного спринта Александр Большунов и Александр Терентьев на дистанции финала командного спринта Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Российские лыжники стали бронзовыми призёрами командного спринта на Олимпийских играх в Пекине. В этой дисциплине за Россию выступали Александр Большунов и Александр Терентьев.

Победителями командного спринта стали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Хёсфлот Клебо. Результат норвежского дуэта 19 минут и 22,9 секунды.

Серебряные награды выиграли Ийво Нисканен и Йони Мяки из Финляндии.

Для сборной России эта медаль стала восьмой в лыжных гонках на Олимпиаде. Ранее Александр Большунов стал победителем скиатлона. Затем были победы в мужской и женской эстафетах. Серебряные награды выиграли Наталья Непряева (скиатлон), Денис Спицов (скиатлон) и Александр Большунов (классический стиль). Бронзу завоевали Александр Терентьев в спринте, а также Наталья Непряева и Юлия Ступак в командном спринте.

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