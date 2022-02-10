Большунов выиграл серебро на Олимпиаде в гонке с раздельным стартом

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебро в гонке классическим ходом на 15 километров с раздельного старта на Олимпийских играх в Пекине. Эта награда стала для него второй на этой Олимпиаде. На Играх-2018 россиянин завоевал три серебряных и одну бронзовую медали.

Победителем старта стал финн Ийво Нисканен. Он прошел дистанцию за 37 минут и 54,8 секунды. Отставание Большунова составило чуть менее 24 секунд. Третьим финишировал норвежец Йоханнес Клебо.

Следующая гонка у мужчин запланирована на 13 февраля. Это будет эстафета.

6 февраля Большунов выиграл скиатлон, пройдя дистанцию (15 + 15 км) за один час,16 минут и девять секунд. Вторым стал россиянин Денис Спицов. Тройку замкнул финн Нисканен.