Донос Украины на спортсменок из РФ: как они связаны с СВО, поедут ли на ОИ

Фото: Социальные сети

Динара Кудаева

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины требует не допускать до Олимпийских игр 2024 года трех российских спортсменок, выступающих в вольной борьбе. Представители НОК считают, что девушки поддерживают специальную военную операцию. Кого из россиянок могут отстранить от Игр в Париже и в чем конкретно их обвиняют — в материале NEWS.ru.

Кто из российских спортсменок попал в список украинцев

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт, исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко направили совместное письмо в Международный олимпийский комитет (МОК). Помимо требований отстранить российских спортсменок от Олимпиады-2024, в документе предлагается не допускать до участия и белорусскую атлетку.

В список попали Динара Кудаева, Наталья Малышева, Ольга Хорошавцева и Ирина Курочкина, которые собирались участвовать в соревнованиях по вольной борьбе. На сайте НОК Украины объяснялось, что эти спортсмены «поддерживают войну, политику российского диктатора и не отвечают достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN)».

В чем заключается поддержка СВО

В мае в своих социальных сетях Динара Кудаева опубликовала пост, посвященный отцу, который скончался 9 мая 2024 года. На фотографиях мужчина запечатлен в военной форме и с оружием в руках. По сообщениям СМИ, он погиб в зоне СВО.

Девушку поддержали ее коллеги по сборной Наталья Малышева и Ольга Хорошавцева. Они обе поставили публикации лайк, а вторая также прокомментировала пост Кудаевой. Эти действия НОК Украины расценил как согласие с политикой российских властей, из-за чего девушек могут исключить из списка допущенных до Олимпиады спортсменов.

Несмотря на то что женская сборная России по вольной борьбе получила четыре лицензии, точный список участниц Олимпиады пока не был опубликован.

Фото: Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press Ольга Хорошавцева

За что белорусскую спортсменку хотят отстранить от участия в Олимпиаде

НОК Украины также требует отстранить Ирину Курочкину из Белоруссии за участие в «пропагандистских мероприятиях вместе с Виктором Лукашенко, сыном президента Белоруссии». Он находится в санкционных списках Канады, ЕС, США, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании.

В заявлении украинских чиновников, кроме того, говорится, что российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в соревнованиях в любом статусе, включая нейтральный, до окончания СВО. НОК назвал атлетов из этих стран «инструментом государственной политики стран-агрессоров».

Фото: Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press Ирина Курочкина и Эвелина Николова

Как на требование украинцев отреагировали в России

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили пока не в курсе, будет ли МОК расследовать дела Дианы Кудаевой, Натальи Малашевой и Ольги Хорошавцевой. Функционер заявил NEWS.ru, что Федерация старается контролировать ситуацию.

«По этой ситуации пока мало что могу сказать. У меня нет информации ни от одной из структур, ни от Международной федерации борьбы, ни от МОК, будут ли они рассматривать это дело. Мы в силу наших возможностей пытаемся держать ситуацию на контроле», — сказал Мамиашвили.

Функционер добавил, что его эмоциональное состояние «совсем не бьется с тем безумием, которое происходит».

Каких успехов добились российские спортсменки в борьбе

В марте 2024-го, спустя три года, Кудаева получила золотую медаль юниорского чемпионата мира, прошедшего в Белграде в 2021-м. На самих соревнованиях Динара проиграла в финале украинке Анастасии Лавренчук. Но после перепроверки допинг-проб выяснилось, что соперница россиянки нарушила антидопинговые правила. В итоге Кудаева заняла первое место.

«Это неожиданно, но это очень приятно! Большой радости спустя 2,5 года нет, но чувство гордости и радость оттого, что честность и справедливость ещё существуют, мотивирует работать дальше», — делилась эмоциями Динара.

Фото: United World Wrestling / Kadir C/Global Look Press Динара Кудаева

Наталья Малышева — чемпионка России по вольной борьбе. Среди ее наград — Кубок европейских наций, медаль чемпионата Европы и Кубок мира.

Ольга Хорошавцева может поехать уже на вторую Олимпиаду, она участвовала в Играх в Токио в 2021 году. Ранее она получила бронзу чемпионата мира 2019 года и одержала победу на чемпионате России.

МОК просил украинцев следить за россиянами

В апреле российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с президентом МОК Томасом Бахом от имени «африканского чиновника». Они обсудили предстоящее участие россиян в Олимпийских играх — 2024 и допуск на соревнования.

Президент МОК признался, что в комитете создана наблюдательная комиссия, которая следит за публичными заявлениями россиян в социальных сетях.

«Мы также предлагали украинской стороне, и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников, в таком случае они не смогут принять участие», — сказал тогда он.

Какие критерии доступа на Игры для россиян придумал МОК

В декабре 2023 года исполком МОК принял решение относительно россиян и белорусов. В нем говорится, что на Олимпиаду в Париж смогут поехать только те, кто согласится на нейтральный статус, пройдет квалификацию по существующим системам отбора и будет соответствовать целому ряду специальных критериев, среди которых:

участие в статусе индивидуальных нейтральных атлетов;

невозможность участия в командных соревнованиях;

спортсмены не могут активно поддерживать специальную военную операцию России;

нужно соответствовать антидопинговым требованиям;

санкции против правительств России и Белоруссии будут действовать во время Игр.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В апреле 2024-го президент МОК Томас Бах сообщил, что российских участников Олимпийских игр 2024 года в Париже могут дисквалифицировать за демонстрацию национального флага или символа Z. Как он добавил, на соревнованиях и подиумах это запрещено.

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