Украина потребовала не допускать россиянку к ОИ за пост о смерти отца НОК Украины потребовал не допускать трех россиянок к турниру по борьбе на ОИ

Фото: Социальные сети

Динара Кудаева

Украинская сторона потребовала не допускать россиянку на турнир по борьбе на Олимпийских играх в Париже из-за публикации о смерти отца в мае 2024 года, говорится в публикации на сайте Национального олимпийского комитета страны. Спортсменка Динара Кудаева выложила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пост, где назвала погибшего на СВО родителя «мой герой».

Также НОК Украины потребовал запретить участие в ОИ двум другим россиянкам и одной белоруске. Речь идет о Наталье Малышевой, Ольге Хорошавцевой и Ирине Курочкиной. Первых двух также обвинили в поддержке спецоперации из-за поста Кудаевой.

Украинская сторона представила скриншоты из сторис россиянки, где запечатлен ее отец в военной форме и с оружием. Малышева и Хорошавцева оценили публикацию, что также не ускользнуло от внимания НОК Украины.

Вице-чемпионка ОИ в Токио белоруска Ирина Курочкина также оказалась под угрозой отстранения. Причиной послужило ее участие в мероприятии с главой НОК Белоруссии Виктором Лукашенко в 2023 году.

Ранее в Париже появился плакат с рекламой Олимпийских игр 2024 года с флагом России и чемпионкой по прыжкам с шестом Еленой Исинбаевой. Спортсменка запечатлена на фотографии спиной. Над головой она держит российский флаг.