В Париже появилась реклама Олимпийских игр — 2024 с российским флагом

Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press

Елена Исинбаева

В Париже был установлен плакат, рекламирующий Олимпийские игры 2024 года, с изображением чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой и флагом России. Баннер увидел Владас Ласицкас, муж олимпийской чемпионки в прыжках в высоту россиянки Марии Ласицкене. Он же сообщил об этом в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На фотографии спортсменка изображена спиной, она держит над головой российский флаг.

По данным некоторых СМИ, снимок был сделан на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, где Исинбаева установила мировой рекорд — 5,05 метра. Рекламу Олимпиады в Париже разработала компания Iceberg в 2020 году, плакат с изображением российской чемпионки также доступен на сайте этой компании.

Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля и продлятся вплоть до 11 августа. Участвовать в соревнованиях запрещается атлетам, которые поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности.

Международный олимпийский комитет в мае запретил журналистам из России использовать любую символику страны на Олимпиаде. К ней относятся как российский триколор, так и изображения с литерой Z, георгиевские ленты и любая военная символика.