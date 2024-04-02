«Вам в Париже не рады»: как МОК провоцирует россиян перед Олимпиадой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Томас Бах в представлении ИИ

Пранкеры Вован и Лексус поговорили с президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой и президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом от имени «африканского чиновника». Они обсудили предстоящее участие россиян в Олимпийских играх — 2024, допинговое дело Камилы Валиевой и проведение Игр дружбы. Подробности — в материале NEWS.ru.

О чем МОК просил украинцев

Президент МОК Томас Бах в разговоре с Вованом и Лексусом признался, что в комитете создана наблюдательная комиссия, которая следит за публичными заявлениями россиян в социальных сетях.

«Мы также предлагали украинской стороне, и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников, в таком случае они не смогут принять участие», — добавил он.

Фото: Kenichiro Ogane/Global Look Press Томас Бах

Российские и белорусские спортсмены могут поехать на Олимпиаду в Париже в качестве нейтральных атлетов в случае соблюдения антидопинговых законов, правил отбора и отсутствия публичной поддержки СВО. Во время визита в Киев мэр Парижа Анн Идальго посетила центр, где тренируются украинские спортсмены, и выступила с резким заявлением в адрес атлетов из РФ.

«Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. И хочу сказать украинским атлетам и всему украинскому народу, что мы их очень поддерживаем», — сказала Идальго.

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press Анн Идальго

Что сказал Бах о Валиевой

Томас Бах также отреагировал на действия России после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Камилы Валиевой. В РФ появились баннеры в поддержку фигуристки, а сама она присутствовала в качестве почетного гостя на Играх будущего в Казани. Во время церемонии открытия турнира Валиева находилась в ложе рядом с президентом России Владимиром Путиным.

«И даже после того, как сейчас есть решение суда по этому делу, российское правительство повторило это и даже оказало ей особый прием, особую честь. Они заявили, что поддерживают ее и что этот вердикт суда неправильный и предвзятый. Действительно ужасно, что там происходит», — считает Бах.

Банька ответил, что подобный допинг-кейс — стимул к изменению законодательства, касающийся подобных вопросов. По словам чиновника, WADA уже выдвинуло инициативу о новых антидопинговых законах.

«Я могу точно сказать, что в нормальных странах нет политиков, которые обращаются к средствам массовой информации и говорят: „Нет, нет, она совсем не виновата“. А это то, что Кремль сделал с Валиевой. Ну, вы знаете, когда выступил глава государства Владимир Путин и изначально выразил ей доверие. Ведь это высказывание было сделано до проведения расследования, до дисциплинарного решения CAS», — отметил Банька.

Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press Камила Валиева

Почему МОК и WADA выступили против Игр дружбы

Игры дружбы — это спортивные соревнования, которые планируются в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Они включают в себя состязания в 33 дисциплинах — как олимпийских, так и нет. Президент WADA назвал Игры «нехорошим мероприятием».

«Нас там точно не будет. Мы не будем контролировать антидопинговую программу во время этих Игр. И мы не будем курировать эти Игры. Так что с точки зрения спорта, с точки зрения ВАДА, это событие выглядит не так уж хорошо. Определенно не хорошо. Мы являемся частью олимпийской идеи. Это событие вне системы. Мы недовольны этой инициативой», — сказал Банька пранкерам.

Бах считает, что Россия презентует Игры дружбы как «Игры президента страны». Он призвал африканские страны не соглашаться на участие в данном соревновании. Глава МОК предупредил, что в противном случае это будет означать поддержку государственной политики России.

«Спортсмены должны осознавать, что, принимая участие в этих Играх дружбы, они принимают чью-то сторону. Так что это политические игры, как во времена Советского Союза Спартакиада», — добавил Бах.

Фото: Ильнар Тухбатов/РИА Новости Спортсмены на старте в финальном заплыве на 200 метров вольным стилем среди мужчин на соревнованиях по плаванию Игр дружбы в Казани

Почему глава WADA не доверяет РУСАДА

Глава WADA Банька подчеркнул, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) работает хорошо — в организации много ответственных людей, готовых к борьбе с допингом. Но он не понимает, насколько оно независимо от государства. Представители WADA не могут сейчас проконтролировать работу РУСАДА.

«Из-за войны и геополитической ситуации мы не можем туда поехать. Мы не можем провести с ними собеседование должным образом. Честно говоря, я думаю, что в РУСАДА работает много людей, которые очень заинтересованы и, я думаю, работают очень хорошо, когда дело касается технических вопросов и антидопингового тестирования», — рассказал пранкерам Банька.

Кто такие Вован и Лексус

Вован и Лексус — псевдонимы двух российских пранкеров, их настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. Они прославились телефонными розыгрышами знаменитостей. Владимир и Алексей работают в жанре «пранк-журналистики» — представляются чужими именами и выводят на откровенные разговоры. В это время их собеседники думают, что разговаривают со знакомыми. Среди жертв пранкеров писатели Джоан Роулинг и Стивен Кинг, певец Элтон Джон, балерина Анастасия Волочкова, а также политики разных стран.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров)

Вован и Лексус разыгрывали не только звезд шоу-бизнеса и политиков, но и людей, причастных к спортивному сообществу. Например, в июне 2012 года Вован позвонил министру спорта Виталию Мутко от имени футболиста Романа Широкова после вылета сборной России с чемпионата Европы.

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