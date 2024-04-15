«Личное дело каждого»: спортивный обозреватель об участии в Олимпиаде Спортивный обозреватель Осин: нельзя запрещать участвовать в Олимпиаде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запрещать российским спортсменам участвовать в Олимпиаде нельзя, это личное дело каждого, считает спортивный обозреватель Алексей Осин. В разговоре с «Царьградом» эксперт подчеркнул, что сейчас не советское время, «посадить под замок» всех спортсменов невозможно. Он допустил, что на Олимпиаду-2024 поедут теннисисты.

Мы что, в Советском Союзе? Ну, давайте под замок посадим. Скорее всего, поедут только теннисисты. Они и без того выступают именно в таком же статусе на всех соревнованиях. Поэтому ничего тут не изменилось. И совершенно правильно, с моей точки зрения, наше руководство говорит: это личное дело каждого. Запретить не можем, одобрять — ну, не очень-то, — пояснил Осин.

Обозреватель считает, что рассматривать ситуацию нужно в бытовом ключе. Он отметил, что спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, будут представлять не Россию, а себя лично. По словам эксперта, необходимы новые форматы соревнований. Так, в Играх БРИКС планируют принять участие спортсмены из десятков стран. Осин обратил внимание на то, что глава МОК Томас Бах начал угрожать тем, кто собирается поехать на российские международные игры.

То есть борьба началась. В этом виде олимпийский спорт подписал себе приговор. Будут какие-то новые формы или будут созданы какие-то другие на руинах этого МОК. Поскольку олимпийская идея — она все-таки хороша, сама по себе, — заключил обозреватель.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев ранее заявил, что МОК и лично его глава Томас Бах боятся Игр дружбы, так как они мешают полной изоляции России. Он также отметил работу пранкеров Вована и Лексуса, которые разыграли Томаса Баха.