В Кремле раскрыли, есть ли связь между спортивными санкциями и Играми БРИКС Ушаков: Игры БРИКС не являются ответом на санкции Запада

Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Спортивные игры стран БРИКС не являются ответом на дискриминационные санкции Запада в спортивной сфере, это уже традиционный формат сотрудничества, заявил ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков, возглавляющий оргкомитет российского председательства в БРИКС. Он также напомнил, что соревнования в 2024 году будет принимать российская Казань.

Инициатива проведения Спортивных игр БРИКС — это не ответ на продавленные Западом незаконные и дискриминационные ограничения в сфере спорта, а очередной формат разностороннего взаимодействия государств <...> Это не разовое явление, а уже ставший традиционным с 2016 года пункт программы председательства каждой страны, — сказал он.

Ушаков напомнил, что Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня. По его словам, в них смогут принять участие любые желающие государства, при этом всем спортсменам будут обеспечены равные условия.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее утверждал, что Игры БРИКС задуманы в качестве дополнения к Олимпийским, а не с той целью, чтобы стать альтернативой. В то же время глава МИД констатировал превращение олимпийского движения в «инструмент политики Запада», в том числе из-за позиции главы МОК Томаса Баха.