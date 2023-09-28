Лавров: Игры БРИКС не задуманы против олимпийского движения

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Игры БРИКС задуманы в качестве дополнения к Олимпийским, а не с той целью, чтобы стать альтернативой, заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В то же время глава МИД констатировал превращение олимпийского движения в «инструмент политики Запада», в том числе из-за позиции главы МОК Томаса Баха.

Точно так же, как БРИКС в качестве межгосударственного объединения укрепляется и расширяется, и будет и дальше расширяться, не против кого-то, а исключительно в интересах стран-участниц, точно так же и спортивные Игры БРИКС задуманы не против олимпийского движения, а в качестве дополнения к олимпийскому движению, — сказал Лавров.

Глава МИД России отметил, что Олимпийские игры превращаются в политический инструмент Запада так же, как в свое время Всемирное антидопинговое агентство (WADA). По словам Лаврова, долгие годы в отношении многих российских спортсменов выдвигали беспочвенные обвинения на различных международных площадках, при этом «грубо злоупотребляя антидопинговыми правилами».

Кроме того, Лавров обвинил МОК в том, что он использует ситуацию вокруг Украины для отстранения российских спортсменов от соревнований. Глава дипведомства назвал это грубым нарушением Олимпийской хартии. Дипломат указал, что при этом МОК долгие годы «проходил мимо всего», что «творил Запад», причем «за десятки тысяч миль от своих границ».

Игры БРИКС, которые должны пройти в России в 2024 году, будут открыты для всех спортсменов, в том числе из недружественных стран, подчеркнул Лавров.

Ранее 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр, член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Рима Баталова назвала возможное отстранение России от членства в Международном паралимпийском комитете (МПК) дискриминацией по национальному признаку. Депутат высказала мнение, что стране необходимо расширять сотрудничество в спортивной сфере со странами СНГ, БРИКС и ШОС. Она напомнила, что российские спортсмены готовятся к участию в первых летних Играх дружбы в Москве, которые пройдут в 2024 году, а также к Играм БРИКС, что состоятся в Казани.