19 апреля 2026 в 12:49

На Кубе рассказали о проблемах с медициной из-за санкций США

РИА Новости: кубинцы ищут лекарства на черном рынке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жители Кубы сообщили, что больные вынуждены самостоятельно приобретать лекарственные средства и необходимое оборудование из-за санкций США. По словам одного из них, которые передает РИА Новости, в гаванской клинике семье кубинца с переломом шейки бедра прямо заявили: нет ни протеза, ни обезболивающих.

Нам пришлось идти на черный рынок, чтобы купить все — от инъекционного диклофенака до протеза, который врачи согласились установить, — говорится в сообщении.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Соединенным Штатам понадобится несколько месяцев для подготовки к боевым действиям против Кубы. По его словам, в настоящее время американские военные ресурсы сосредоточены главным образом на Ближнем Востоке.

В то же время заместитель главы МИД России Сергей Рябков выразил солидарность с правительством Кубы. Дипломат заявил о намерении Москвы оказать государству необходимую поддержку. Рябков решительно осудил торговую, экономическую и финансовую блокаду со стороны американского правительства.

