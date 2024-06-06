Томаса Баха предложили «силой выкинуть» с поста главы МОК Президент IBA Кремлев: Томаса Баха надо силой выкинуть с поста главы МОК

Фото: Jia Haocheng/XinHua/Global Look Press

Томас Бах

Главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха надо прогнать с поста силой, заявил президент Международной боксерской ассоциации (IBA) россиянин Умар Кремлев. По его словам, которые приводит Sportbox, руководителя МОК должны выбирать страны. Это, считает он, будет честным и демократичным. А Баха, уверен он, «скоро выкинут те, кто его выбирал».

Его выкинут скоро. Те же люди, которые его и выбирали. Нам надо поставить точку в этом вопросе и силой выкинуть его, — заявил Кремлев.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и лично его глава Томас Бах боятся Игр дружбы, так как они мешают полной изоляции России. Депутат отметил, что МОК называют эти соревнования политической игрой.

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев считает, что Бах препятствует проведению Всемирных игр дружбы из-за опасений потерять контроль над финансовыми потоками. По его мнению, главе организации, который распоряжается всеми средствами «по собственному усмотрению», не хочется делиться ресурсами и инструментом влияния. По его словам, Бах пытается надавить на Россию и Белоруссию с помощью экономических и политических санкций.