Валуев назвал причину страха президента МОК перед Играми дружбы Валуев: президент МОК Бах опасается проведения Игр дружбы из-за денег

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Николай Валуев

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах препятствует проведению Всемирных игр дружбы из-за опасений потерять контроль над финансовыми потоками, утверждает бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев. По его словам, которые приводит ТАСС, глава организации пытается надавить на Россию и Белоруссию с помощью экономических и политических санкций.

Это значит, что мы на правильном пути. Нас вынудили избрать этот путь и вернуться к практике Игр дружбы, которые раньше были Играми доброй воли. Получается, что мы на пороге опять каких-то масштабных бойкотов. Которых, правда, уже не будет, потому что мир не состоит из каких-то условных двух лагерей, как это было в 80-е годы, когда мы обменивались бойкотами с американцами, — сказал Валуев.

Депутат считает, что для Баха Игры дружбы являются неприятной альтернативой, которая в будущем может лишить МОК финансирования. Более того, по мнению Валуева, главе организации, который распоряжается всеми средствами «по собственному усмотрению», не хочется делиться ресурсами и инструментом влияния.

Ранее глава оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин заявил, что Международный олимпийский комитет не предоставляет возможности выстроить диалог, чтобы убедить чиновников в отсутствии политизации состязаний в России. Если бы такая беседа состоялась, то оргкомитет доказал бы свою позицию, утверждает он.