Без диктата МОК и WADA: Игры БРИКС стартуют, несмотря на попытки помешать

Фото: bricskazan2024.games

С 12 по 24 июня в Казани пройдут Игры стран БРИКС, в которых планируют принять участие представители более 90 стран. Среди соревнующихся будут российские чемпионы мира и призеры Олимпийских игр. Что известно о проведении масштабного международного турнира в столице Татарстана и почему МОК и WADA выступают против этого старта — в материале NEWS.ru.

Что такое Игры БРИКС

Полное название турнира — Спортивные Игры стран БРИКС. Это международное мультиспортивное мероприятие, которое будет организовано с 12 по 24 июня в Казани. БРИКС (на английском — BRICS) — сокращение от Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. Главная цель соревнований — укрепление дружеских спортивных связей между представителями стран на основе равенства и отсутствия дискриминации.

Для проведения Игр будут задействованы 16 спортивных сооружений Казани, среди них — Ледовый дворец «Татнефть Арена», Дворец водных видов спорта и Дворец единоборств «Ак Барс». Кроме этого, соревнования по двум дисциплинам пройдут в Москве — по рок-н-роллу и брейкингу.

«К Играм БРИКС все готово, объекты в том числе. Мы ждем гостей, все пройдет на самом высоком уровне», — заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Кто примет участие в Играх БРИКС

На соревнованиях будут представлены 27 видов спорта — большинство являются олимпийскими: бадминтон, бокс, спортивная и художественная гимнастика, теннис, легкая атлетика, плавание и другие. Неолимпийские дисциплины тоже есть: акробатический рок-н-ролл, борьба на поясах, футбольное и баскетбольное двоеборье, корэш и другие.

Во всех видах спорта в соревнованиях будут участвовать взрослые спортсмены. Исключение составляет плавание — по изначальной договоренности в дисциплинах этого вида спорта будут бороться юниоры.

На Игры заявлены спортсмены из 93 стран: будут не только представители государств БРИКС, но и атлеты из Белоруссии, ОАЭ, Турции, Мексики, Уругвая, а также непризнанных Южной Осетии и Республики Сербской. Отдельно стоит отметить, что Россия выступит под собственным флагом — на большинстве других международных турниров спортсмены из РФ соревнуются в нейтральном статусе.

Фото: bricskazan2024.games

Сколько чемпионов будет в составе сборной России

Состав сборной России частично уже опубликован. Отечественная команда будет самой многочисленной — в нее войдет 635 атлетов. Среди соревнующихся есть чемпионы мира и Олимпийских игр Ангелина Мельникова, Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Сергей Шубенков и Данил Лысенко (легкая атлетика), Софья Великая и Яна Егорян (фехтование), Светлана Колесниченко, Александр Мальцев, Майя Гурбанбердиева (синхронное плавание.

Будут ли на Играх БРИКС призовые

Заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Ранко Тепавчевич в комментарии «Известиям» рассказал, что призовых, которые обычно есть на различных международных турнирах, не будет. Дорогу командам тоже никто не оплачивает.

«Мы очень ценим их желание выступить в соревнованиях, которые относительно недавно появились в международном календаре и еще не стали такими престижными, как чемпионаты или Кубки мира. Важно отметить, что на Играх БРИКС не будет призовых и команды добираются до России за свой счет, а не за счет организаторов, как это иногда происходит», — заявил Тепавчевич.

При этом российские спортсмены получат вознаграждение за медали Игр БРИКС от Министерства спорта страны. Победителям соревнований планируется выплачивать по 358,4 тысячи рублей, за серебряную медаль атлетам положено 179,2 тысячи рублей, за бронзовую — 107,5 тысячи. Также выплаты будут организованы и для тренеров: за золотую медаль ученика — 171,5 тысячи, за серебряную — 85,5, за бронзовую — 51,2.

Кто станет послом Игр БРИКС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова была выбрана послом Игр БРИКС. Спортсменка родилась в Удмуртии, но начала заниматься фигурным катанием в Татарстане.

Загитова присутствовала на Петербургском международном экономическом форуме, где и была посвящена в послы турнира.

«Надеюсь, что однажды игры БРИКС пройдут и среди зимних видов спорта, чтобы я тоже могла принять участие. Ну или выступить как член организационного комитета», — написала фигуристка в соцсетях.

Фото: bricskazan2024.games

Можно ли противопоставить Игры БРИКС Олимпиаде в Париже

Игры БРИКС проводятся не впервые — в 2016 году турнир дебютировал в Индии, в 2017-м эстафету принял Китай, в 2023-м соревнования приняла ЮАР. Согласно заявлениям министра спорта России Михаила Дегтярева, старт нельзя назвать альтернативой Олимпийским играм.

«Есть попытки противопоставления Игр БРИКС Олимпиаде, это, конечно, полная ерунда, они идут на развитие спорта в стране и не служат альтернативой, это важно понимать. <...> Наша задача — обеспечить возможность всем странам соревноваться без дискриминации, политизации, создать равные условия и следовать традициям спорта», — отметил Дегтярев.

Как МОК И WADA высказывались об Играх БРИКС

В пункте 21 коммюнике Международного олимпийского комитета (МОК), принятого 5 декабря 2023 года на 12-м олимпийском саммите, говорится, что Россия планирует провести несколько политически мотивированных спортивных мероприятий. По мнению МОК, эти турниры нарушают резолюцию ООН, в которой говорится, что крупные старты должны проходить в атмосфере «мира, взаимопонимания, дружбы, толерантности и недопустимости любой дискриминации».

Международным федерациям рекомендовано не участвовать в таких соревнованиях, напрямую названия турниров не были указаны, но из крупных стартов, проводимых в России, выделяются только Игры будущего, Игры БРИКС и Игры дружбы.

«Каждой федерации следует не включать такие мероприятия в международный спортивный календарь и не признавать результаты спортсменов на этих мероприятиях», — говорится в заявлении МОК.

Что касается Всемирного антидопингового агентства (WADA), то представители организации говорили, что на территории России не представляется возможным организовать правильный допинг-контроль. Исходя из этого, спортсменам не могут быть предоставлены гарантии честного соперничества.

«Подобные мероприятия будут организованы тем же российским правительством, которое было замешано в систематической допинговой программе на зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года, а затем и в манипулировании антидопинговыми данными», — считают в WADA.

Заместитель министра спорта Венесуэлы Юстиз Араухо жаловался на давление со стороны МОК и WADA из-за возможного участия спортсменов в Играх БРИКС в России. По его словам, в случае приезда на турнир атлетов могут ждать какие-то дальнейшие ограничения по выступлениям на международных стартах.

«Есть давление со стороны МОК. Если мы приедем, возможны какие-то ограничения, но мы стараемся все это обойти, потому что спортсмены не виноваты и не связаны с тем, что происходит на политической арене. Конечно, есть и опасения по поводу WADA», — заявил Араухо.

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