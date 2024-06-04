Игры дружбы отменят? Что не так с главным стартом года в России

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Соревнования по водным видам спорта на Играх дружбы в Казани

Игры дружбы, российская альтернатива Олимпиаде, могут быть перенесены на следующий год. За медали на турнире спортсмены должны были получить несколько миллионов рублей призовых, а некоторые из атлетов ради этого отказались от международных стартов. Что известно о возможном переносе турнира и почему Международный олимпийский комитет выступает против проведения Игр дружбы — в материале NEWS.ru.

Переносят ли Игры дружбы

Источник «Спорт-Экспресса» сообщил, что Игры дружбы, которые должны были пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года, вероятнее всего будут перенесены на следующий год. При этом инициатива не связана с неодобрением Международного олимпийского комитета и руководств разных стран, в качестве вероятной причины называется рекомендация Международной ассоциации дружбы (FIA). Проведение Игр дружбы регулируется соглашением между данной организацией и российским оргкомитетом.

Одной из первых о вероятном переносе заявила чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина: «Мы знали давно, что Игры дружбы перенесут. Главное, чтобы сейчас прошли Игры БРИКС, а там посмотрим, что дальше», — утверждает гимнастка «Чемпионату».

Однако глава подразделения оргкомитета Игр на Урале Александр Чернов опроверг данную информацию. Чиновник не слышал обсуждений о возможном переносе или отмене турнира.

«Игры состоятся и в Москве, и в Екатеринбурге. В этом нет никаких сомнений. Сроки уточняются, решение будет принято исходя из интересов спортсменов и организаторов», — сказал Чернов.

Фото: Ильнар Тухбатов/РИА Новости Спортсмены на старте в финальном заплыве на 200 метров вольным стилем среди мужчин на соревнованиях по плаванию на Играх дружбы» в Казани

Что такое Игры дружбы

Игры дружбы по формату должны напоминать Олимпийские игры. В рамках турнира изначально были заявлены соревнования по 33 летним видам спорта. Среди них есть как привычные всем спортивная и художественная гимнастика, плавание, баскетбол, волейбол, бокс и борьба, так и те виды, которые не включены в программу Олимпийских игр. Это акробатический рок-н-ролл, падел, шахматы, спортивное программирование, джиу-джитсу.

Церемонию открытия и закрытия планируется провести на столичном стадионе «Лужники», а точный состав участников пока неизвестен. При этом глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в декабре прошлого года заявлял ТАСС, что участники Игр в Париже не смогут приехать в Россию, так как МОК аннулирует их результаты на Олимпиаде.

Гендиректор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин заявлял «Российской газете», что на Играх дружбы ожидались представители не менее 70 стран. Он также отметил, что спортсмены разыграют 283 комплекта наград, а победителей ждут внушительные призовые в размере $40 тыс. Всего на Играх дружбы планировалось участие около 6,5 тысячи спортсменов. Новые соревнования планируется проводить раз в два года: в зимнем и летнем формате.

Почему МОК выступает против Игр дружбы

В середине апреля известные российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли главу МОК Томаса Баха. Помимо него, россияне также поговорили с вице-президентом Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом. Видео беседы пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.

Столяров предстал в образе африканского политика, убедил собеседников в том, что хочет устроить политический сговор против России с целью срыва Игр дружбы. Функционер и политик ничего не заподозрили и побеседовали с «африканцем» очень откровенно.

Фото: Jia Haocheng/XinHua/Global Look Press Томас Бах

Бах заявил, что Игры дружбы являются «пропагандистским шоу». Он также сказал, что все участники этих соревнований будут автоматически считаться людьми, которые поддерживают Россию в конфликте с Украиной.

В конце разговора пранкеры начали откровенно издеваться над собеседниками, но те не увидели в словах россиян подвоха. Столяров предложил помолиться за то, чтобы Игры дружбы не состоялись. Бах и Схинас послушно повторили текст «молитвы»: «Сегодня праздник святых Вована и Лексуса, это герои континента. Я обращаюсь к тебе, бог, что ты помог мне принять правильное решение, чтобы предотвратить эти Игры дружбы».

Как глава WADA назвал Игры дружбы

Кроме этого, Вован и Лексус также поговорили с главой Международного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой. Чиновник заявил, что WADA на соревнованиях присутствовать не будет.

«Нас там точно не будет. Мы не будем контролировать антидопинговую программу во время этих Игр. И мы не будем курировать эти Игры. Так что с точки зрения спорта, с точки зрения WADA это событие выглядит не так уж хорошо. Определенно нехорошо. Мы являемся частью олимпийской идеи. Это событие вне системы. Мы недовольны этой инициативой», — сказал Банька пранкерам.

В Госдуме оценили сложности в организации Игр дружбы

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова оценила в беседе с корреспондентом NEWS.ru сложности, связанные с организацией Игр дружбы.

«Мы готовы завтра провести любую Олимпиаду, как летнюю, так и зимнюю, и сделаем это лучше всех. Даже лучше Парижа, который сейчас собирается проводить Олимпиаду. Да, есть нюансы. Мы с пониманием относимся к тем угрозам в адрес спортсменов, которые, к сожалению, происходят от МОК. Нам бы хотелось, чтобы соревнования были представительными. Не знаю, как именно они угрожают, есть ли юридическая сила этих угроз», — сказала Журова.

Она добавила, что у нее нет информации о переносе Игр дружбы.

«Есть еще важный нюанс, об этом я скажу, будучи спортсменкой и олимпийской чемпионкой. После Олимпиады чемпионы перестают себе принадлежать месяца два. Там не до спортивной формы и уже не хочется участвовать ни в каких соревнованиях, потому что настолько много публичных мероприятий в стране, которые капитализируются больше, чем участие в менее значимых после Олимпиады соревнованиях. Уже не до этого. Спортсмены могут не приехать не потому что им МОК запретил, а потому что для них важнее будущая жизнь», — заключила Журова.

Чего лишаются спортсмены из-за переноса Игр дружбы

В октябре прошлого года глава оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин рассказал на презентации турнира о призовых. Победители должны были получить $40 тысяч, серебряные призеры — 30, бронзовые — 20. С учетом текущего курса это примерно 4, 3 и 2 млн рублей.

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на информацию о том, что Игры дружбы могут перенести. Он пожалел спортсменов и добавила, что они, возможно, совершили ошибку, отказавшись от возможности получить нейтральный статус на Олимпиаде в Париже.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Губерниев

«Если Игры дружбы перенесут, бедные спортсмены. Им обещали золотые горы. Пловцы и другие совершили большую ошибку, отказавшись от возможности получить нейтральный статус и выступать на ОИ. А кто поедет в Париж — молодец!» — заявил Губерниев.

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