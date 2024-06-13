Мамиашвили оценил просьбу Украины убрать россиянок с ОИ за пост в соцсетях Михаил Мамиашвили: мое состояние не вяжется с безумием, которое творится в МОК

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Мамиашвили

Федерация спортивной борьбы России пока не имеет информации о том, будет ли МОК расследовать дела Дианы Кудаевой, Натальи Малашевой и Ольгу Хорошавцевой, заявил NEWS.ru глава ФСБР Михаил Мамиашвили. Ранее в НОК Украины призвали отстранить россиянок от Олимпийских игр за пост и «лайки» в соцсетях на тему погибшего на СВО отца Кудаевой.

По этой ситуации пока мало что могу сказать. У меня нет информации ни от одной из структур, ни от Международной федерации борьбы, ни от МОК, будут ли они рассматривать это дело. Мы в силу наших возможностей пытаемся держать ситуацию на контроле, — сказал Мамиашвили.

Функционер добавил, что его эмоциональное состояние «совсем не бьется с тем безумием, которое происходит».

Ранее сообщалось, что российские спортсмены будут допущены до ОИ-2024 в нейтральном статусе. Особое внимание уделялось невозможности участия спортсменов, волонтеров и тренеров «активно поддерживающих СВО». Глава МОК Томас Бах также призывал украинских спортсменов отслеживать публикации россиян в соцсетях и сообщать, если там есть посты с поддержкой СВО.