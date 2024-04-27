Названы символы, за демонстрацию которых россиян могут отстранить от Игр Бах: российских участников Олимпиады дисквалифицируют за флаг или символ Z

Фото: Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

Российских участников Олимпийских игр 2024 года в Париже могут дисквалифицировать за демонстрацию национального флага или символа Z, сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью агентству France-Presse. Он добавил, что политические демонстрации запрещены на соревнованиях и на подиумах.

Бах отметил, что если российские спортсмены будут «размахивать флагом или рисовать» букву Z, которую он назвал «символом вторжения», то в их отношении «будет начата дисциплинарная процедура» вплоть до «немедленного исключения из Игр». Латинская буква Z считается неофициальным символом военной операции России на Украине.

Ранее президент МОК Томас Бах, комментируя ситуацию с положительными допинг-пробами китайских пловцов, которых допустили до участия в Олимпиаде, заявил, что Международный олимпийский комитет выражает полное доверие Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и указанным им правилам контроля. По его словам, WADA проинформировало международную организацию о выполненных процедурах.

До этого МОК, запретивший демонстрацию любой символики России на Олимпиаде в Париже, выпустил заявление «против политизации спорта», в котором призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Организация обвинила российское правительство в цинизме и неуважении мировых антидопинговых стандартов.