МОК выступил против политизации спорта, призвав не участвовать в Играх в РФ МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы

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Международный олимпийский комитет (МОК), запретивший демонстрацию любой символики России на Олимпиаде в Париже, выпустил заявление «против политизации спорта», в котором призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Организация обвинила российское правительство в цинизме и неуважении мировых антидопинговых стандартов.

Это циничная попытка России политизировать спорт. <...> МОК настоятельно призывает все заинтересованные стороны олимпийского движения и все правительства отказаться от любого участия в любой инициативе, направленной на полную политизацию международного спорта, — говорится в заявлении.

МОК считает, что правительства дружественных России стран «вынудят спортсменов участвовать в полностью политизированном мероприятии». По оценкам комитета, тем самым атлетов используют «в рамках политической пропагандистской кампании».

Организация также обвинила Россию в неуважении мировых антидопинговых стандартов и выразила общее недоверие к антидопинговой системе в России. Там также отметили, что Игры дружбы нарушают Олимпийскую хартию и соответствующие резолюции ООН, демонстрируя неуважение к спортсменам.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Они включают в себя соревнования по 33 летним видам спорта.

Ранее генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли сообщил, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы. По его мнению, соревнования невозможны, так как Российское антидопинговое агентство не имеет статуса соответствия.