WADA выступило против российских Игр дружбы Гендиректор WADA: Россия не имеет права организовывать Игры дружбы из-за РУСАДА

Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

Оливье Ниггли

Россия не имеет права проводить Игры дружбы, заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли во время заседания учредителей организации в Монреале. По его словам, которые передает ТАСС, соревнования невозможны, поскольку у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отсутствует статус соответствия.

Россия в 2024 году хочет организовать мультиспортивные соревнования — Игры дружбы, они будут проводиться вне рамок спортивного сообщества, даже глава организационного комитета возглавляет федерацию, которая только что потеряла признание спортивного движения, — сообщил Ниггли.

Он пояснил, что проведение Игр дружбы в России поставит под сомнение доверие к антидопинговой программе. Как отметил Ниггли, на соревнованиях не будет Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике, члены которой могли бы мониторить обстановку. Гендиректор WADA считает, что такое развитие событий идет вразрез с принципами международного агентства, учитывая, что дело РУСАДА находится в Спортивном арбитражном суде.

Провести в России Игры дружбы ранее постановил президент РФ Владимир Путин. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Как подчеркнула депутат Госдумы Светлана Журова, Россия не будет приглашать национальные олимпийские комитеты, поэтому МОК не сможет запретить проводить эти соревнования.