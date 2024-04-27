Глава МОК сделал заявление по делу о пойманных на допинге пловцах из Китая Глава МОК Бах заявил о полном доверии WADA в деле китайских пловцов

Международный олимпийский комитет выражает полное доверие Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и указанным им правилам контроля, заявил президент МОК Томас Бах, комментируя ситуацию с положительными допинг-пробами китайских пловцов, которых допустили до участия в Олимпиаде. По его словам, которые приводит France24, WADA проинформировало международную организацию о выполненных процедурах.

Мы полностью доверяем WADA и его правилам контроля, WADA полностью следовало им. WADA проинформировало МОК о процедурах, которым следовало агентство, — сказал Бах.

Он подчеркнул, что узнал о ситуации с китайскими пловцами из СМИ. Как отметил Бах, в настоящее время нет никаких причин для отстранения спортсменов из КНР от Олимпийских игр в Париже, которые начнутся 26 июля. По его словам, МОК ожидает результатов расследования бывшего прокурора Швейцарии Эрика Коттье, который проверит действия WADA по ситуации с китайскими пловцами.

Ранее сообщалось, что анализы 23 китайских пловцов, которые принимали участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин перед Играми. В пробах спортсменов было найдено то же вещество, за употребление которого на четыре года дисквалифицировали российскую фигуристку Камилу Валиеву. Как заявили в Китайском антидопинговом агентстве, инцидент произошел из-за испорченных продуктов питания.