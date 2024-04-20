Стало известно о допинге в пробах у десятков спортсменов КНР NYT: у 23 китайских пловцов обнаружили допинг перед Олимпиадой в Токио

Фото: Wang Jingqiang/XinHua/Global Look Press

Анализы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин перед Играми, сообщает газета The New York Times. В пробах спортсменов было найдено то же вещество, за употребление которого на четыре года дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева. При этом Китайское антидопинговое агентство предположило, что инцидент произошел из-за испорченных продуктов питания.

В конечном итоге мы пришли к выводу, что нет никаких конкретных оснований оспаривать предполагаемое заражение, — приводит газета слова представителя WADA Оливье Рабина.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировал все ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года. Фигуристка не имеет права принимать участие в соревнованиях, а также выступать в шоу с государственной поддержкой.

Суд признал, что россиянка приняла триметазидин непреднамеренно. Но решение оказалось столь жестким из-за того, что защита фигуристки не смогла доказать случайность попадания запрещенного вещества в организм Валиевой.