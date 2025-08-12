Завтрак за 10 минут! Пышный омлет по-гавайски: быстро, просто, на сковороде

Гавайский омлет — тропическое настроение на завтрак! Мечтаете об отпуске, но пока остаетесь дома? Этот необычный омлет перенесет вас прямиком на солнечные Гавайи! Сочетание нежного яичного белка, хрустящего бекона и сладкого ананаса создает настоящий фейерверк вкусов. А легкая острота перца чили добавляет пикантности, делая блюдо по-настоящему запоминающимся. Готовится быстро — наслаждаетесь мгновенно!

Готовим тропическое чудо:

Начните с подготовки ингредиентов: 200 г бекона нарежьте полосками, 1/2 ананаса — кубиками (можно использовать консервированный), 1 стебель лука-порея — тонкими кольцами, 2 красных перца чили — мелкими кусочками (удалите семена, если не любите острое).

В сковороде разогрейте 1 ст. л. растительного масла, обжарьте бекон до хрустящей корочки. Добавьте лук-порей и чили, готовьте 2 минуты. Затем положите ананас и обжаривайте ещё 2–3 минуты, чтобы фрукт слегка карамелизировался. Переложите смесь в тарелку.

В той же сковороде разогрейте оставшееся масло. 6 яиц взбейте вилкой со щепоткой соли и перца. Вылейте в сковороду, убавьте огонь до среднего. Когда низ схватится, а верх останется слегка влажным, равномерно распределите беконно-ананасную смесь.

Накройте крышкой и готовьте ещё 2–3 минуты. Для любителей хорошо пропечённого омлета можно аккуратно перевернуть его или поставить под гриль на пару минут.

Подавайте сразу, украсив кольцами перца чили и веточками зелени.

