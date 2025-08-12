Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 08:56

Завтрак за 10 минут! Пышный омлет по-гавайски: быстро, просто, на сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гавайский омлет — тропическое настроение на завтрак! Мечтаете об отпуске, но пока остаетесь дома? Этот необычный омлет перенесет вас прямиком на солнечные Гавайи! Сочетание нежного яичного белка, хрустящего бекона и сладкого ананаса создает настоящий фейерверк вкусов. А легкая острота перца чили добавляет пикантности, делая блюдо по-настоящему запоминающимся. Готовится быстро — наслаждаетесь мгновенно!

Готовим тропическое чудо:

Начните с подготовки ингредиентов: 200 г бекона нарежьте полосками, 1/2 ананаса — кубиками (можно использовать консервированный), 1 стебель лука-порея — тонкими кольцами, 2 красных перца чили — мелкими кусочками (удалите семена, если не любите острое).

В сковороде разогрейте 1 ст. л. растительного масла, обжарьте бекон до хрустящей корочки. Добавьте лук-порей и чили, готовьте 2 минуты. Затем положите ананас и обжаривайте ещё 2–3 минуты, чтобы фрукт слегка карамелизировался. Переложите смесь в тарелку.

В той же сковороде разогрейте оставшееся масло. 6 яиц взбейте вилкой со щепоткой соли и перца. Вылейте в сковороду, убавьте огонь до среднего. Когда низ схватится, а верх останется слегка влажным, равномерно распределите беконно-ананасную смесь.

Накройте крышкой и готовьте ещё 2–3 минуты. Для любителей хорошо пропечённого омлета можно аккуратно перевернуть его или поставить под гриль на пару минут.

Подавайте сразу, украсив кольцами перца чили и веточками зелени.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

омлеты
рецепты
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мальчик на арендованном самокате упал под автобус и погиб в Москве
В США дали одно обещание к визиту Путина на Аляску
Профессор рассказала, остались ли еще на Аляске русские церкви
Российский рынок акций залихорадило перед встречей Трампа и Путина
Жители российского региона почувствовали дрожь земли
Раскрыта порочная практика командования ВСУ в Сумской области
ПВО «распотрошила» четыре украинских БПЛА над двумя регионами
Раскрыты подробности трагической смерти писателя Чижова
На Крымском мосту образовалась крупная утренняя пробка
Захарова обвинила Запад в переписывании истории
«Буквально разгромил»: во Франции восхитились реакцией США на Зеленского
Володин вновь поднял вопрос отмены домашнего задания для школьников
Огурцы хрустят уже через день: маринуем в литровой банке очень быстро
Депутат Колесник пригрозил ударами по столицам НАТО за атаку на Калининград
Раскрыта сумма ущерба от хищений экс-президента АФК «Система»
Одна европейская страна отказалась поддержать решение ЕС по Украине
Аэропорт Оренбурга ограничил работу ради безопасности полетов
В Пентагоне высказались об уступках при урегулировании на Украине
В МВД перечислили десять маркеров обмана при онлайн-покупках
Стало известно, когда и где исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.