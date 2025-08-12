Превратила кабачки в обалденный рулет! Вкуснота с творогом за 15 минут!

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковый рулет с творожной начинкой — нежность в каждом кусочке. Когда хочется удивить гостей необычной закуской или порадовать семью вкусным ужином без лишних хлопот, этот рулет станет идеальным решением. Нежный кабачковый корж в сочетании с воздушной творожной начинкой — настоящее объятие для вкусовых рецепторов!

Как приготовить:

Молодые кабачки (500 г) натрите на мелкой терке, отожмите сок. Добавьте 3 яйца, 2 ст. л. сметаны, 1/2 ч. л. соды, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку красного перца и 100 г муки. Тесто должно быть как густая сметана. Вылейте на противень с пергаментом тонким слоем (примерно 0,5 см) и выпекайте при 180 °C 12–15 минут до легкого румянца.

Для начинки смешайте 150 г творожного сыра, 80 г творога, 50 г раскрошенной брынзы, 2 ст. л. сметаны, измельченный зубчик чеснока и рубленый укроп. Равномерно распределите начинку по теплому коржу, аккуратно сверните рулетом. Заверните в пищевую пленку и охладите 2 часа — так он пропитается и будет легче резаться.

