Кабачковые блины на молоке: вкуснятина из доступных продуктов

Кабачковые блины на молоке получаются с хрустящей корочкой и тающей серединкой! Это блюдо сочетает сладковатую сочность молодых кабачков с нежностью теста — идеальный завтрак или легкий ужин.

Для приготовления натрите 500 г молодых кабачков (не чистя кожуру), отожмите сок, добавьте 2 яйца, 300 мл молока, щепотку соли и сахара. Всыпьте 200 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя, перемешайте до консистенции жидкой сметаны. На раскаленной сковороде обжарьте блины с двух сторон.

Блины хороши и со сметаной, и с медом, и с тертым сыром — универсальное блюдо, которое оценят даже те, кто не любит кабачки. А главное, эта вкуснятина готовится из доступных продуктов.

