Общественник раскрыл, какой штраф грозит за неприятный запах из квартиры

Неприятные запахи из соседской квартиры могут стать основанием для штрафа до 1000 рублей, если они связаны с антисанитарией, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, такие случаи подпадают под действие административного законодательства и виновные могут быть привлечены к ответственности.

Неприятные запахи из соседской квартиры могут быть проблемой для многих. Важно понимать, что закон смотрит на разные ароматы по-своему. Если речь идет о запахах, связанных с антисанитарией, например от скопившегося мусора, то тут появляется юридическая почва для действий. Подобная ситуация может рассматриваться как нарушение правил содержания жилья. Кроме того, такие случаи, вероятно, подпадают под действие ст. 6.4 КоАП РФ, которая предусматривает штраф для граждан в размере от 500 до 1000 рублей за несоблюдение санитарных требований к жилым помещениям, — пояснил Бондарь.

Общественник отметил, что в случае неприятных запахов, связанных с животными, жильцы могут обратиться в Роспотребнадзор для проведения проверки. По его словам, специалисты ведомства вправе провести замеры воздуха на содержание вредных веществ и привлечь нарушителя к ответственности. Также он добавил, что возможно обращение в суд с требованием устранить нарушения.

В случае если соседи допускают антисанитарию, связанную с животными, и это вызывает неприятные запахи, можно обратиться в Роспотребнадзор. Они могут провести замеры воздуха на вредные вещества и оштрафовать соседа. Другой вариант — иск в суд. Судья вправе обязать ответчика провести уборку, дезинфекцию и обработку от паразитов. Но полностью запретить содержание питомцев вряд ли получится. Чтобы добиться результата, важно тщательно подготовиться к судебному процессу, — резюмировал Бондарь.

