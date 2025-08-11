Быстрый ужин за 20 минут! Кабачковые крокеты с грибами! Вкуснее запеканки!

Кабачковые крокеты с грибной начинкой — нежная хрустящая радость. Когда хочется удивить гостей необычной закуской или порадовать домочадцев вкусным ужином без лишних хлопот, эти воздушные крокеты станут идеальным решением. Хрустящая золотистая корочка скрывает нежную кабачковую основу и ароматную грибную начинку — сочетание, от которого невозможно отказаться!

Секрет приготовления:

Молодые кабачки (600 г) натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте 3 ст. л. крахмала, 4 ст. л. овсяных хлопьев, измельченный зеленый лук, соль и перец по вкусу. Для начинки мелко нарежьте 6 шампиньонов, обжарьте с двумя зубчиками чеснока до золотистого цвета. Из кабачковой массы сформируйте лепешки, в центр каждой положите чайную ложку грибной начинки, аккуратно защипните края, придавая форму котлетки. Обваляйте каждую крокету в панировочных сухарях и обжарьте на хорошо разогретом растительном масле до аппетитной румяности с обеих сторон.

Эти крокеты хороши как в горячем, так и в холодном виде — они сохраняют хрусткость даже после остывания. Подавайте их со сметаной или йогуртовым соусом с зеленью, и обычный ужин превратится в маленький кулинарный праздник!

