Закрываю на зиму в банки с укропом и чесночком! Кабачки «Ароматные»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки «Ароматные» — летний вкус в каждой банке. Когда сезон кабачков в разгаре, а душа просит чего-то простого и душистого, этот рецепт станет настоящей находкой. Закрытые с укропом и чесноком кабачки сохраняют свою нежную текстуру и наполняются пряным ароматом, превращаясь в идеальную закуску к зимнему столу.

Как приготовить

Молодые кабачки (2 кг) тщательно вымойте и нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Если кожица жесткая, можно очистить ее, но с ней заготовка получится более хрустящей. В стерилизованные банки объемом 0,5 л уложите на дно веточки укропа (примерно 20 г на банку) и несколько зубчиков чеснока. Плотно заполните банки кабачками, пересыпая их оставшимся укропом и чесноком. В каждую банку добавьте по 1 ч. л. соли (без горки) и 13 мл уксуса 9%. Залейте кипятком, оставив около 1 см до края банки. Накройте крышками и стерилизуйте в кипящей воде 15 минут. После этого аккуратно закатайте банки, переверните их вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания.

Эти кабачки — настоящая палочка-выручалочка зимой. Они хороши как самостоятельная закуска, так и в качестве гарнира к мясу или рыбе. А если добавить ложку растительного масла и немного свежего укропа перед подачей, получится настоящий деликатес!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

Мария Левицкая
М. Левицкая
