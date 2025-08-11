Аджика из кабачков на зиму! Тот самый рецепт «заготовки-хита»

Когда кабачки заполонили весь огород, а идеи закончились, этот рецепт становится настоящим спасением. Аджика из кабачков — не просто заготовка, а взрыв вкуса, который заставит вас по-новому взглянуть на привычный овощ. Нежная текстура, баланс сладости и остроты, насыщенный аромат чеснока — это блюдо исчезает со стола мгновенно, оставляя только восторженные отзывы.

Как превратить кабачки в кулинарный шедевр:

Возьмите 1,5 кг очищенных кабачков (без семян), 800 г мясистых помидоров и 300 г красного болгарского перца. Прокрутите все через мясорубку или измельчите блендером. Добавьте 1-2 перчика чили (количество регулируйте по вкусу) и отправьте массу в кастрюлю с толстым дном. Влейте 100 мл растительного масла, всыпьте 100 г сахара и 1,5 ст. л. соли. Томите на медленном огне 40 минут, периодически помешивая. В это время приготовьте чесночную добавку: 100 г чеснока (2 головки) пропустите через пресс. За 5 минут до готовности введите чеснок и 70 мл уксуса, тщательно перемешайте. Горячую аджику разлейте по стерильным банкам, закатайте и укутайте одеялом до полного остывания.

Эта аджика — универсальный аккомпанемент к любому блюду: от простых макарон до праздничного стола. Она не такая кислая, как традиционные варианты, но в этом ее прелесть — даже дети уплетают ее за обе щеки. Попробуйте — и кабачки из надоевшего урожая превратятся в самый желанный продукт в вашей кладовке!

