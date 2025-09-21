«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 03:22

В России могут резко увеличить штрафы за одно действие в подъездах

Лантратова предложила увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в подъездах

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

В Госдуме предложили увеличить штрафы за курение и распитие алкоголя в подъездах жилых домов, передает РИА Новости. Инициативу выдвинула глава партии «Справедливая Россия — За правду» и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Предлагаем <…> существенно увеличить размеры административных штрафов за курение табака на территориях общего пользования (статья 6.24 КоАП РФ) и за распитие алкогольной продукции в этих же местах (часть 1 статья 20.20 КоАП РФ), установив базовый штраф в размере до 15 000 рублей, — написано в документе.

Уточняется, что для повторных нарушителей в течение года предусматривается более строгое наказание — до 30 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Дополнительно предлагается ввести штрафы до 200 тысяч рублей для УК, ТСЖ и ЖСК за бездействие при жалобах жильцов.

Ранее Министерство здравоохранения России подготовило законопроект, предусматривающий предоставление трудовым мигрантам доступа к программе ОМС. Отдельным положением документа закрепляются полномочия страховых организаций в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

