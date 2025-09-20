Просто смешай всё и потуши! Ленивые фаршированные перцы — вкусно и просто

Ленивые фаршированные перцы — это спасение для тех, кто обожает классическое блюдо, но не хочет возиться с наполнением каждого перчика. Всё то же самое: ароматный мясной фарш, рис, овощи и томатная подлива, но готовится в разы быстрее и проще. Идеально для будничного ужина, когда нужно накормить семью вкусно и сытно без лишних хлопот.

Вам понадобится 500 г мясного фарша, 1 стакан риса, 3 болгарских перца, 1 луковица, 1 морковь, 500 мл томатного сока или соуса, соль, перец, растительное масло. Рис отварите до полуготовности. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте. Перец нарежьте кубиками. Смешайте фарш, рис, овощи, специи. Выложите в форму, залейте томатным соусом. Тушите под крышкой 40 минут на медленном огне. Подавайте со сметаной.

