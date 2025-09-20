«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 17:24

Просто смешай всё и потуши! Ленивые фаршированные перцы — вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивые фаршированные перцы — это спасение для тех, кто обожает классическое блюдо, но не хочет возиться с наполнением каждого перчика. Всё то же самое: ароматный мясной фарш, рис, овощи и томатная подлива, но готовится в разы быстрее и проще. Идеально для будничного ужина, когда нужно накормить семью вкусно и сытно без лишних хлопот.

Вам понадобится 500 г мясного фарша, 1 стакан риса, 3 болгарских перца, 1 луковица, 1 морковь, 500 мл томатного сока или соуса, соль, перец, растительное масло. Рис отварите до полуготовности. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте. Перец нарежьте кубиками. Смешайте фарш, рис, овощи, специи. Выложите в форму, залейте томатным соусом. Тушите под крышкой 40 минут на медленном огне. Подавайте со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

перцы
ужины
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ISU удалил видео с выступлением Гуменника под украинскую песню
В Одессе собрались опорочить улицу легендарного русского полководца
Россиянам назвал и лучшие места для бюджетного отдыха за границей
Эволюция «Гераней» и новые войска ВСУ: новости СВО к вечеру 20 сентября
Ливни в Дагестане обрушили мост
В Казани сняли на видео, как кортеж выезжал на встречку и стрелял в воздух
Пугачева, завещание, влюбленность в Niletto: как живет Лариса Рубальская
Захарова озвучила, кто стоит за решениями призвавшего идти на Москву Ющенко
Рейтинг одобрения Мерца в ФРГ установил антирекорд
Монахам установили необычный запрет
В США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok
«Воскресший» бизнесмен поздравил дочь со свадьбой
Участники «Интервидения» от ЮАР раскрыли сильнейшего противника на конкурсе
Одна из стран — участников «Интервидения» призналась, что хочет фит с SHAMAN
Зеленский объявил о подготовке нового обмена пленными с Россией
В США назвали самые востребованные профессии в ближайшие десять лет
Российская спортсменка прошла отбор на Олимпийские игры 2026 года
В Ломоносове ищут хулигана, укравшего флаг России
Новые «Букины», рождение сына, мнение об СВО: как живет Александр Якин
Врачи заставили понервничать беременную Тодоренко
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.