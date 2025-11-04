Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 08:26

Фаршированные колечки под тягучей шапочкой — идеальный ужин без лишних хлопот: топ моей кулинарной книги

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти фаршированные перцы стали моим любимым решением, когда хочется сытного, но не тяжелого ужина. Сочетание нежного фарша с расплавленной сырной корочкой никого не оставляет равнодушным.

Для приготовления этого яркого блюда мне понадобится: красный болгарский перец (3 шт.), фарш (250 г, смесь говядины и свинины), рис (1 маленький стакан, около 150 г), морковь (1 шт.), зеленый лук (пучок), желтый перец (1 шт.), соль, перец, приправа для фарша, кориандр, сушеный чеснок. Для сырной шапочки: греческий йогурт или сметана (2 ст. л.), майонез (2 ст. л.), чеснок (2 зубчика), твердый сыр (100 г).

Начинаю с подготовки начинки: рис отвариваю до полуготовности. Морковь натираю на мелкой терке, желтый перец и зеленый лук мелко нарезаю. Обжариваю морковь с перцем на растительном масле до мягкости. Смешиваю фарш с отварным рисом, обжаренными овощами, зеленым луком и специями. Тщательно вымешиваю начинку. Красные перцы мою, разрезаю на кольца шириной 2–3 см, очищаю от семян. Каждое кольцо заполняю начинкой, слегка утрамбовывая. Выкладываю фаршированные кольца в форму для запекания. Для сырной шапочки смешиваю йогурт (или сметану) с майонезом, добавляю измельченный чеснок и половину тертого сыра. Полученной смесью покрываю каждый фаршированный перец, сверху посыпаю оставшимся сыром. Запекаю в разогретой до 180°C духовке 35–40 минут до румяной сырной корочки. Подаю горячими со свежими овощами или сметаной.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

