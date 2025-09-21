«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 05:55

Сон о смерти ребенка: раскрываем скрытые значения и предупреждения

К чему снится смерть своего ребенка? К чему снится смерть своего ребенка? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сон о смерти собственного ребенка — одно из самых тревожных ночных видений. Однако в большинстве случаев он не предсказывает реальную трагедию, а отражает внутренние страхи и переживания сновидца.

Такое сновидение часто символизирует чрезмерную тревогу за жизнь и благополучие ребенка, а также беспокойство о будущем. Например, по соннику Миллера, это может указывать на эмоциональные проблемы или нерешенные вопросы из прошлого. Ванга трактует такой сон как знак долгой и благополучной жизни ребенка в реальности. Фрейд связывает сон с чувством вины или страхом неспособности обеспечить себе и близкому достаточную защиту.

Для мужчины сон о смерти ребенка часто свидетельствует о финансовых трудностях, страхе карьерного краха или предстоящих судьбоносных решениях.

Женщинам такой сон обычно снится на фоне беспокойства о детях: беременные могут таким образом переживать о будущем материнстве, а уже состоявшиеся матери — о здоровье своих детей. Бездетным женщинам сновидение может указывать на страх остаться без потомства.

Варианты происходящего во сне и их толкования:

  • Ребенок умирает от болезни: возможные финансовые потери или необходимость обратить внимание на здоровье ребенка.

  • Смерть происходит на улице: к ссорам с близкими людьми.

  • Ребенок умирает в доме: предупреждение о денежных проблемах.

  • Ребенок оживает: знак того, что вы близки к реализации мечты.

  • Ребенок падает с высоты: символизирует завышенные требования к себе как к родителю и страх внешней оценки.

Помните: сны — это часто отражение наших скрытых тревог, а не предсказание будущего. Если сон вызывает сильное беспокойство, рекомендуется обратиться к психологу для обсуждения его символики.

Ранее мы рассказали, к чему снится смерть отца.

сонник
смерть детей
смерти
дети
ребенок
сновидения
сны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы регионы-лидеры по числу рецидивов преступлений
Восемь вагонов с углем сошли с рельсов в Сахалинской области
«Мир и дружба»: в США сравнили «Интервидение» с «Евровидением»
15-летний школьник задержан после перестрелки в Подмосковье
«Поговори с ними»: Трамп обратился к постпреду США насчет нефти из России
Сон о смерти ребенка: раскрываем скрытые значения и предупреждения
Бразилия решила провести форум о демократии в ООН без важного соседа
В ФРГ назвали главного противника мира на Украине
Активное наступление и разгром за неделю: успехи ВС РФ к утру 21 сентября
Россияне стали жертвами двух видов «незаметной инфляции» в магазинах
Стало известно, как Маск может повлиять на лунную гонку с Китаем
В МВД раскрыли, как мошенники ищут жертв на сайтах знакомств
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 сентября
Переезд в другую квартиру во сне: к чему готовиться
«Дыхание осени»: синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
Отставной военный рассказал, как ВСУ обучают колумбийских наемников
Военкоры рассказали подробности наступления ВС РФ в Степногорске
Место прощания с Кирком усилили охраной перед приездом Трампа
Украина может открыть границы для мигрантов из некоторых стран
Шатилова оценила просьбу певца SHAMAN не голосовать за его номер
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Пугачева рискует лишиться дохода в 28 млн рублей в России
Шоу-бизнес

Пугачева рискует лишиться дохода в 28 млн рублей в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.