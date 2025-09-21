«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 05:41

В ФРГ назвали главного противника мира на Украине

Дагделен: Запад осознанно блокирует переговоры и мир на Украине

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Запад сознательно препятствует установлению мира на Украине, заявила депутат бундестага Севим Дагделен Berliner Zeitung. По ее словам, поэтому Европа пытается блокировать переговоры.

Многие разделяют мнение, что Запад хочет любой ценой продолжить боевые действия на Украине и поэтому блокирует переговоры, — констатировала она.

Политик напомнила, что США «уже сделали первые шаги к переговорам». На этом фоне Европа все больше кажется всему миру противником мирного урегулирования, отметила Дагделен.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Запада думать не об отношениях с Россией, а только об Украине, потому что это «вопрос сегодняшнего дня». Он подчеркнул, что обсуждение союзниками вопроса, кто и какие антироссийские санкции введет, несправедливо по отношению к Киеву.

До этого немецкий журналист Патрик Бааб выразил мнение, что официальную киевскую власть ждет катастрофа в случае завершения специальной военной операции. Он считает, что окончание конфликта поставит под угрозу как политический режим на Украине в целом, так и жизнь Зеленского в частности.

