Жара до 27 и заморозки со снегом. Погода в Москве и Питере 22–28 сентября

В начале недели пролетят последние теплые дни, а им на смену придет пасмурная осенняя пора с дождями. Местами в Подмосковье не исключены заморозки. О погоде в Москве и Санкт-Петербурге с 22 по 28 сентября NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 22 по 28 сентября

Последнее тепло сентября мы почувствуем в понедельник. Температура воздуха в этот день под влиянием гребня антициклона поднимется до 24–26 градусов, в отдельных районах на юго-востоке Подмосковья даже может быть +27. Это экстремальное тепло для 22 сентября: климатическая норма будет превышена почти на девять градусов. Ночью в столичном регионе похолодает до 10–15 градусов, в Москве столбики термометров не опустятся ниже +13.

В последующие дни будет становиться все холоднее и холоднее. Во вторник, 23 сентября, температура воздуха днем будет находиться в диапазоне от +16 до +21 градуса. Местами по области возможен слабый дождь. Ночью во вторник и среду температура прогнозируется от +6 до +11 градусов.

В среду, четверг и пятницу днем столбики термометров покажут 9–12 градусов тепла. Ночью 25 сентября по области может похолодать до плюс 4–6 градусов, в Москве — от +5 до +7. А в пятницу, 26 сентября, в ночные часы возможна нулевая температура, а в отдельных районах на западе Московской области не исключены ночные заморозки с образованием инея на траве.

В выходные в Москве от +8 до +10 градусов, в отдельных районах Подмосковья похолодает до 5–7 градусов выше нуля. В ночные часы температура не будет сильно отличаться от дневной из-за облачности. В субботу ожидаются небольшие дожди, в воскресенье осадки станут более серьезными.

Атмосферное давление в понедельник, 22 сентября, составит 747 миллиметров ртутного столба. В последующие дни оно начнет расти и к пятнице поднимется до 755–758 миллиметров ртутного столба, в субботу понизится примерно до 750 миллиметров ртутного столба.

Ветер в понедельник юго-западный 6–11 метров в секунду, во вторник — южный и юго-западный 5–10 метров в секунду. Со среды до выходных преимущественное направление ветра будет северным и северо-западным, а скорость — 3–6 метров в секунду.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 22 по 28 сентября

В Питере в понедельник небольшой дождь, днем 17–19 градусов тепла. Во вторник также дождливо, при этом похолодает примерно до +15 градусов, в среду и четверг — до 11–14, но в эти дни существенных осадков не ожидается. В ночные часы 22 и 23 сентября — в диапазоне от +11 до +16, 24–25 сентября — от +5 до +8.

В пятницу немного потеплеет, днем столбики термометров вновь поднимутся до +15, ночью — 5–7 градусов выше нуля, временами возможен дождь.

В субботу температура воздуха не поднимется выше +12 градусов, преимущественно без осадков. В воскресенье плюс 8–10 градусов, дождь. По ночам в выходные столбики термометров не поднимутся выше +8 градусов.

Атмосферное давление в понедельник ожидается на уровне 753 миллиметров ртутного столба. Далее оно будет расти: к среде поднимется до 766, а к пятнице — до 768 миллиметров ртутного столба. В выходные начнется понижение и к воскресенью атмосферное давление составит около 762 миллиметров ртутного столба.

Ветер в понедельник и вторник западный 4–7 метров в секунду, в среду — северо-западный 2–5 метров в секунду. До конца недели он будет дуть преимущественно с севера, северо-запада и северо-востока со скоростью от 3 до 6 метров в секунду.

Температурные рекорды в Москве с 22 по 28 сентября

В Москве самую жаркую погоду на неделе с 22 по 28 сентября зафиксировали 24 сентября 2015 года. Тогда воздух в городе прогрелся до +26,3 градуса. В том же 2015-м был обновлен суточный температурный рекорд для 25 сентября, когда столбики термометров поднялись до отметки +25,1 градуса.

Сразу четыре максимума на неделе в Москве были установлены теплой осенью 1924 года. Тогда 26 сентября воздух прогревался до +26,1 градуса, 23 сентября — до +25,4 градуса, 27 сентября — до +24,9 градуса, а 28 сентября — до +23,8 градуса.

Самое жаркое в истории метеонаблюдений 22 сентября в Москве выдалось в 1994 году. В тот день метеорологи зафиксировали температуру воздуха +25,4 градуса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самая морозная погода в период с 22 по 28 сентября была в Москве 25 сентября 1881 года, когда термометры показывали в городе −7,7 градуса. В 1882 году выдалось самое холодное в истории метеонаблюдений 28 сентября с температурой −4,6 градуса.

До −4,1 градуса подмораживало в Москве 23 сентября 1884-го и 24 сентября 1973 года. Обе эти даты вошли в историю метеонаблюдений как самые холодные 23 и 24 сентября.

В 1929 году был зарегистрирован суточный температурный минимум для 27 сентября с показателем −4 градуса. До −3,7 градуса подмораживало в Москве 26 сентября 1902 года, и с тех пор в этот день не было холоднее.

Еще один суточный минимум в Москве метеорологи зафиксировали 22 сентября 1879 года. В тот день термометры показывали −3 градуса, что стало самой низкой отметкой для этой даты.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 22 по 28 сентября

Самым теплым днем недели с 22 по 28 сентября за всю историю метеонаблюдений Петербурге стало 23 сентября 2023 года с температурным максимумом +25 градусов. Днем ранее, 22 сентября 2023-го, также был обновлен суточный рекорд с отметкой +23 градуса.

До +24 градусов воздух в Северной столице прогревался 24 сентября 2020-го и 25 сентября 2024 года. Эти отметки стали максимальными значениями температур для данных чисел.

Температурные максимумы в +22 градуса в городе на Неве были установлены 26 сентября 1974-го, 27 сентября 1917-го и 28 сентября 1947 года.

Наиболее холодная погода на неделе наблюдалась в Ленинграде 24 сентября 1956-го, 25 сентября 1939-го и 28 сентября 1976 года. Столбики термометров в эти дни опускались до отметки −3 градуса.

До −2 градусов в Питере подмораживало 23 сентября 1956-го и 27 сентября 1906 года, а до −1 градуса воздух в городе остывал 26 сентября 1966 года. Эти даты стали самыми холодными за всю историю метеонаблюдений в Северной столице.

Самое холодное 22 сентября было в 1907 году. Тогда в Санкт-Петербурге был +1 градус, и с тех пор более низкой температуры в эту дату не наблюдалось.

