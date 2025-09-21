«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 06:29

«Мир и дружба»: в США сравнили «Интервидение» с «Евровидением»

СSM: смысл «Интервидения» состоит в защите многополярного мира

Ярослав Дронов (SHAMAN) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» Ярослав Дронов (SHAMAN) выступает на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС для конкурса «Интервидение»

Идея международного музыкального конкурса «Интервидение» в противовес «Евровидению» заключается в защите многополярного мира и традиционных ценностей, пишет американская газета The Christian Science Monitor. Авторы отметили, что Москва стремится расширить круг участников мероприятия, поскольку на Западе сейчас все чаще запрещают российскую культуру под мнимыми предлогами.

В эпоху холодной войны девизом таких мероприятий были «мир и дружба», тогда как сегодняшняя идея скорее заключается в общих и нелиберальных ценностях в многополярном мире, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал представитель Вьетнама Дык Фук. Он набрал 422 балла. На втором месте трио «NOMAD» из Киргизии, набравшее 373 балла. Тройку лидеров мероприятия замыкает Дана Аль-Мир из Катара — 369 баллов.

Тем временем участник международного музыкального конкурса «Интервидение» от Китая, певец Ван Си заявил, что хотел бы посотрудничать и спеть вместе с представителем на конкурсе от России заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым (SHAMAN). Певец пояснил, что Дронов является профессионалом своего дела.

