21 сентября 2025 в 03:42

Зарплаты военных и силовиков изменятся осенью этого года

Цунаева: зарплаты военнослужащих и силовиков проиндексируют на 7,6% с 1 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Российской Федерации 1 октября проведёт индексацию зарплаты на 7,6% для бюджетников, сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева. Отмечается, что изменения коснутся военнослужащих и работников силовых структур.

Запланированная с 1 октября 2025 года правительством России индексация зарплат на 7,6% направлена на повышение окладов в первую очередь военнослужащих и сотрудников силового блока — сотрудников МВД, Росгвардии, служащих учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, работников органов принудительного исполнения и других, — заявила она.

Индексация также распространится на работников федеральных казенных и бюджетных учреждений, включая гражданский персонал воинских частей, добавила Цунаева. Депутат уточнила, что муниципальные и региональные бюджетные организации не подпадают под действие данной меры.

До этого стало известно, что в августе в России медианная зарплата, предлагаемая работодателями, составила 80 тысяч рублей, что на девять процентов превысило январский уровень. С начала года наиболее заметный рост предложений по заработной плате наблюдался в строительной отрасли, в секторе добычи природных ресурсов и в производственной сфере.

индексация
зарплаты
силовики
военнослужащие
